Artículo escrito por James de los Santos. Publicado en Hudpost. Traducido por El Especialito.

La academia juvenil de policía North Bergen ofrecerá a estudiantes locales una oportunidad de aprendizaje este verano. El programa está dirigido a jóvenes interesados en conocer el trabajo policial y desarrollar habilidades de liderazgo.

Los estudiantes de North Bergen que ingresarán al séptimo u octavo grado en septiembre son elegibles para participar en la Junior Police Academy este verano, un programa de cinco días diseñado para introducir a los jóvenes a las prácticas de las fuerzas del orden y al desarrollo de liderazgo.

La academia se llevará a cabo desde el lunes 20 de julio hasta el viernes 24 de julio y estará limitada a 32 cadetes. La inscripción se determinará por orden de llegada y la participación está restringida a residentes de North Bergen.

El programa tiene como objetivo educar a los cadetes sobre los procedimientos policiales y la historia del Departamento de Policía de North Bergen, además de ofrecer recorridos y excursiones. Los organizadores señalaron que la academia está diseñada para proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de las habilidades y responsabilidades necesarias para una carrera en las fuerzas del orden.

Para postularse, los estudiantes deben descargar e imprimir el formulario de solicitud, completarlo con precisión y enviarlo junto con un breve ensayo que explique por qué desean participar y qué esperan obtener de la experiencia. Los solicitantes también deben incluir una carta de recomendación de un maestro, director o subdirector.

Todos los materiales de solicitud, incluyendo el ensayo y la carta de recomendación, deben ser presentados antes del 15 de mayo.