Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto mundial

Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto mundial, murió este viernes a los 68 años en la región metropolitana de São Paulo, según informó su familia.

El exjugador brasileño, considerado uno de los mayores anotadores en la historia del deporte, fue hospitalizado tras sufrir un malestar repentino en su domicilio.

Oscar Schmidt y una carrera histórica en el baloncesto

Oscar Schmidt en el baloncesto dejó una huella difícil de igualar. Con 49.737 puntos anotados, ostentaba el récord como el máximo anotador en la historia del baloncesto a nivel mundial.

Apodado ‘Mano Santa’, participó en cinco Juegos Olímpicos entre Moscú 1980 y Atlanta 1996, consolidándose como una figura clave del deporte internacional.

Su trayectoria incluyó momentos memorables como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1987, donde Brasil derrotó a Estados Unidos, y el bronce en el Mundial de Filipinas en 1978.

Una vida marcada por la lucha

Durante los últimos 15 años, Schmidt enfrentó un tumor cerebral, una batalla que, según su familia, libró con determinación, coraje y amor por la vida.

Aunque no se han dado a conocer las causas exactas de su fallecimiento, su estado de salud había sido delicado en los últimos años.

Reconocimiento dentro y fuera de la cancha

La Confederación Brasileña de Baloncesto lo definió como un “símbolo eterno” y destacó su legado tanto dentro como fuera del juego.

A lo largo de su carrera, Schmidt jugó principalmente en Brasil con equipos como Palmeiras y Flamengo, pero también tuvo etapas internacionales en Italia con el Juvecaserta y en España con el Forum Valladolid.

En 2013, su legado fue reconocido con su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto en Estados Unidos.El baloncesto pierde a uno de sus nombres más grandes.Y, por una vez, eso no es exageración.