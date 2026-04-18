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Dormir bien: el “sistema de limpieza” del cerebro que protege tu salud

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© Fizkes | Dreamstime.com

El sueño y cerebro tienen una relación mucho más profunda de lo que muchos imaginan. Dormir no es un lujo ni tiempo perdido. Es un proceso biológico esencial donde el cuerpo entra en modo de mantenimiento y reparación.

Mientras duermes, el cerebro activa un mecanismo conocido como sistema glinfático. Este sistema funciona como una especie de limpieza interna. Durante el sueño profundo, el espacio entre las neuronas puede aumentar hasta un 60 por ciento, lo que permite que el líquido cefalorraquídeo circule con mayor facilidad.

Este proceso ayuda a eliminar desechos metabólicos que se acumulan durante el día. Entre ellos se encuentra la proteína beta amiloide, que ha sido relacionada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Cuando el sueño es insuficiente, esta limpieza se vuelve menos eficiente.

El sueño también tiene una estructura específica que influye en su calidad. No se trata solo de dormir varias horas, sino de completar ciclos adecuados. Las últimas horas de sueño suelen concentrar la fase REM, que es fundamental para procesar emociones y consolidar la memoria.

Reducir el tiempo de descanso afecta directamente esta etapa. Dormir seis horas en lugar de ocho puede significar perder gran parte del sueño REM, lo que impacta el aprendizaje y el equilibrio emocional.

Además, durante el día el cuerpo acumula un desgaste natural conocido como estrés oxidativo. Este proceso genera pequeños daños en las células. El sueño es el momento en que el organismo repara esos microdaños.

Cuando el descanso es insuficiente, esa reparación no ocurre de forma completa. Con el tiempo, el daño puede acumularse y contribuir a problemas de salud más serios.

El sueño y cerebro trabajan juntos en silencio cada noche para mantener el equilibrio del organismo. Lo que parece inactividad es en realidad uno de los procesos más activos y necesarios del cuerpo.

Dormir bien no es opcional. Es una de las herramientas más simples y poderosas para proteger la memoria, la salud mental y el envejecimiento del cerebro.

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