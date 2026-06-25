Ecuador afronta una final anticipada

Ecuador se juega este jueves su continuidad en el Mundial 2026 ante Alemania, en un partido de máxima exigencia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Tri llega obligada a ganar para mantener opciones reales de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras la Mannschaft afronta el duelo ya clasificada y sin la presión de la tabla.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llega a la última jornada del grupo E con solo un punto, después de caer 1-0 ante Costa de Marfil en el debut y empatar 0-0 con Curazao en la segunda fecha. Además, la selección ecuatoriana todavía no ha marcado en el torneo, un dato que aumenta la urgencia de una noche en la que no le sirve especular.

Alemania, en cambio, ya aseguró su pase tras una goleada 7-1 sobre Curazao y una remontada 2-1 ante Costa de Marfil. Con seis puntos y una fuerte diferencia de goles, el equipo de Julian Nagelsmann llega con margen para administrar esfuerzos, aunque el técnico no hará una rotación profunda.

Beccacece mueve piezas

Para este duelo decisivo, Beccacece realizará dos cambios respecto al once que empató con Curazao. Joel Ordóñez y Nilson Angulo entran en lugar de Jordy Alcívar y Pervis Estupiñán.

Con esos retoques, Ecuador saldrá con Hernán Galíndez en el arco; Alan Franco, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Willian Pacho en defensa; Pedro Vite, Moisés Caicedo y John Yeboah en el mediocampo; y Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia en ataque.

La apuesta busca dar mayor equilibrio defensivo y más frescura ofensiva. Angulo aparece como una pieza clave para abrir espacios, mientras Enner Valencia tendrá la responsabilidad de liderar a una delantera que necesita romper su sequía.

Alemania retoca la defensa

Nagelsmann también hará cambios, pero sin desarmar la estructura que le dio la clasificación. Antonio Rüdiger entra por el lesionado Nico Schlotterbeck, mientras David Raum reemplaza a Nathaniel Brown. El resto del equipo mantiene una base competitiva, con nombres de peso en ataque y mediocampo.

Alemania formará con Manuel Neuer; Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich y David Raum; Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Felix Nmecha; Leroy Sané y Kai Havertz.

La presencia de Musiala, Wirtz, Sané y Havertz confirma que Alemania no tomará el partido como un simple trámite. Aunque ya está clasificada, la Mannschaft buscará cerrar la fase de grupos con pleno de victorias y llegar a los cruces con ritmo competitivo.

Una noche sin margen para la Tri

Ecuador nunca ha vencido a Alemania, y esta vez necesita hacerlo en el escenario más exigente. El reto es doble: controlar a una selección con enorme capacidad ofensiva y, al mismo tiempo, encontrar el gol que se le ha negado en los dos primeros partidos.

El partido se jugará a las 16:00 hora local, 20:00 GMT, y será arbitrado por la estadounidense Tori Penso, una de las árbitras más reconocidas del fútbol internacional.

Para Ecuador, el margen desapareció. La Tri no solo necesita una victoria, también debe mirar lo que ocurra en el otro partido del grupo entre Curazao y Costa de Marfil. Alemania, ya tranquila, juega por autoridad. Ecuador, en cambio, juega por supervivencia.