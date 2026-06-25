Aumenta el balance de víctimas tras los terremotos

El número de fallecidos por los dos terremotos que sacudieron el centro de Venezuela se elevó a 188, mientras que la cifra de heridos subió a 1.520, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El funcionario indicó que las autoridades calculan al menos 346 construcciones afectadas, entre edificios, hospitales, centros comerciales y otras estructuras. La actualización confirma la gravedad de una emergencia que continúa en desarrollo y que mantiene activas las labores de rescate, evaluación de daños y atención a los damnificados.

Los sismos, registrados el miércoles, se sintieron en gran parte del país y provocaron escenas de pánico en varias ciudades. En las horas posteriores, las autoridades comenzaron a revisar zonas residenciales, centros de salud, vías de comunicación y edificios públicos para determinar el alcance real de los daños.

Daños en estructuras clave

La cifra de construcciones afectadas incluye infraestructuras especialmente sensibles, como hospitales y centros comerciales. Ese dato preocupa porque puede complicar la atención de heridos y el acceso de la población a servicios básicos en las zonas más golpeadas.

En emergencias de esta magnitud, los balances suelen cambiar conforme los equipos de rescate logran llegar a más comunidades, inspeccionar edificios dañados y verificar reportes locales. Por eso, las autoridades han mantenido llamados a seguir información oficial y evitar la difusión de datos no confirmados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos había reportado previamente un fuerte sismo en la zona central del país, cerca de Montalbán, con características superficiales. Ese tipo de movimiento puede sentirse con mayor intensidad y causar daños severos en áreas pobladas, especialmente cuando afecta construcciones vulnerables.

Un golpe para comunidades ya vulnerables

La tragedia ocurre en un país con una larga historia sísmica y con infraestructura que en muchas regiones enfrenta años de deterioro. Para miles de familias, el impacto no se limita al momento del temblor. También incluye la pérdida de viviendas, la interrupción de servicios, el miedo a réplicas y la incertidumbre sobre la seguridad de los edificios.

Los hospitales afectados representan uno de los puntos más delicados de la emergencia. Cuando una catástrofe deja más de mil heridos, cualquier daño en centros médicos puede aumentar la presión sobre el sistema de salud y dificultar la respuesta inmediata.

También preocupa la situación de edificios residenciales y comerciales, donde los daños estructurales pueden obligar a desalojos preventivos. En estos casos, la evaluación técnica será clave para determinar qué construcciones pueden seguir ocupadas y cuáles representan un riesgo.

Siguen las labores de rescate

El nuevo balance convierte a estos terremotos en uno de los eventos sísmicos más graves registrados en Venezuela en décadas. A medida que avanza la jornada, los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes, atendiendo heridos y recopilando información sobre daños materiales.

Las autoridades no han descartado que la cifra de víctimas pueda cambiar, especialmente en zonas donde el acceso sigue siendo difícil o donde los reportes llegan con retraso.

Para la población, las recomendaciones principales siguen siendo mantenerse alejada de estructuras dañadas, revisar posibles fugas de gas o cables caídos, prepararse ante réplicas y seguir únicamente los avisos de organismos oficiales.

Venezuela enfrenta ahora una emergencia de gran escala. El saldo humano ya es devastador y el balance material apunta a una recuperación compleja, marcada por la necesidad de rescate, atención médica, refugio temporal y reconstrucción.