Kaishu Sano sorprende a Brasil y adelanta a Japón en Houston

Japón golpea primero en Houston

Kaishu Sano silenció a Brasil este lunes al marcar el 1-0 parcial para Japón en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado en el NRG Stadium de Houston.

El mediocampista del Mainz aprovechó una pelota suelta en el centro del campo, avanzó con decisión por el carril central y definió de derecha hacia el lado izquierdo de la portería. El gol llegó en el minuto 29 y representó su primer tanto con la selección japonesa.

La jugada cambió el ritmo de un partido que Brasil había iniciado con mayor posesión, pero sin claridad suficiente para romper el bloque defensivo japonés. Japón resistió la presión inicial y encontró premio en una acción directa, rápida y muy bien ejecutada.

Un gol con sabor histórico

El tanto de Sano no solo abrió el marcador. También encendió uno de los cruces más atractivos de esta ronda, cargado de expectativa por el peso histórico de Brasil y por el crecimiento competitivo de Japón en los últimos años.

La selección japonesa, dirigida por Hajime Moriyasu, salió con una estructura de 3-4-3 pensada para cerrar espacios, proteger el área y salir con velocidad cuando recuperara la pelota. Esa fórmula funcionó en la acción del gol.

Brasil controló buena parte de los primeros minutos y tuvo mayor presencia en campo rival, pero no logró transformar esa posesión en ocasiones limpias. El arquero Zion Suzuki respondió con seguridad cuando fue exigido y sostuvo a Japón en los momentos de mayor presión brasileña.

Partido intenso desde el inicio

El encuentro tuvo fricción desde temprano. Sano recibió una tarjeta amarilla en el minuto 12 por una falta táctica sobre Vinicius Junior. Poco después, Casemiro también fue amonestado por Brasil, en una señal del tono físico del partido.

La Canarinha intentó activar a sus figuras por las bandas, especialmente con Vinicius, pero Japón mantuvo una defensa compacta y obligó a Brasil a circular la pelota sin encontrar demasiados espacios interiores.

El gol japonés llegó justo cuando Brasil parecía tener el control territorial. Esa fue la clave del golpe: Japón no necesitó muchas llegadas para lastimar. Le bastó una recuperación, una conducción limpia y una definición precisa.

Brasil, obligado a reaccionar

Con el 1-0 en contra, Brasil quedó obligado a cambiar el ritmo. El equipo sudamericano llegó a este cruce como favorito por historia, talento y experiencia en fases eliminatorias, pero Japón volvió a demostrar que es un rival capaz de competir desde el orden y la disciplina.

El contexto aumenta la presión. En una ronda de eliminación directa, cualquier error puede costar el torneo. Brasil necesita encontrar soluciones ofensivas sin desordenarse atrás, porque Japón ya mostró que puede castigar en transición.

Para Japón, el reto será sostener la ventaja sin renunciar por completo al contraataque. Moriyasu apostó por un plan conservador, pero el gol de Sano le da margen para manejar los tiempos y obligar a Brasil a tomar más riesgos.

Un partido que sigue abierto

El duelo en Houston todavía tiene mucho por jugarse. Brasil cuenta con talento suficiente para reaccionar, pero Japón ya consiguió lo más difícil: golpear primero y poner nervioso a uno de los grandes candidatos.

La historia inmediata del partido quedó marcada por Kaishu Sano, un jugador que empezó el encuentro condicionado por una amarilla temprana y terminó convirtiéndose en protagonista con el gol que, por ahora, tiene a Japón arriba.

En un Mundial lleno de sorpresas, Japón acaba de lanzar una advertencia seria: no llegó a los dieciseisavos para resistir solamente. Llegó para competir, presionar y soñar con eliminar a Brasil.