El sabor de una paleta cremosa de naranja puede convertirse en un postre de mesa con muy poco esfuerzo. Este pay de naranja toma esa mezcla de cítrico, crema y vainilla y la lleva a una base de galleta que se sirve fría, con una textura suave y un aroma limpio a naranja.

La imagen pide un postre alto, cremoso y frío, con una capa ligera de crema batida por encima y fruta fresca al lado. Para lograr ese efecto, el relleno se prepara con queso crema, crema batida y jugo de naranja. No queda como una gelatina ni como un cheesecake pesado. Debe sentirse aireado, fresco y fácil de cortar después de varias horas en refrigeración.

Para que el pay de naranja mantenga buena forma, la base debe estar firme y el relleno necesita suficiente tiempo de frío antes de servir.

Ingredientes para el pay de naranja

1 base de galleta para pay, preparada o casera

225 g de queso crema a temperatura ambiente

1 lata de leche condensada

1/2 taza de jugo de naranja fresco

1 cucharada de ralladura de naranja

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 taza de crema para batir fría

2 cucharadas de azúcar glas

1 sobre de grenetina sin sabor, opcional para mayor firmeza

3 cucharadas de agua fría, si usas grenetina

Para decorar

Crema batida

Ralladura de naranja

Frambuesas frescas o frías

Rodajas finas de naranja opcional

Preparación

Primero, si usas grenetina, espolvoréala sobre el agua fría y deja que se hidrate durante 5 minutos. Luego, caliéntala unos segundos hasta que se disuelva por completo. Déjala entibiar sin que se cuaje.

Después, bate el queso crema hasta que quede suave y sin grumos. Añade la leche condensada, el jugo de naranja, la ralladura y la vainilla. Mezcla hasta obtener una crema uniforme.

A continuación, incorpora la grenetina disuelta si decides usarla. Hazlo poco a poco y batiendo constantemente para que se distribuya bien.

En otro recipiente, bate la crema fría con el azúcar glas hasta formar picos suaves. No la batas demasiado, porque debe integrarse con facilidad al relleno.

Luego, incorpora la crema batida a la mezcla de naranja con movimientos envolventes. La textura debe quedar ligera, pero con cuerpo.

Vierte el relleno sobre la base de galleta y alisa la superficie.

Refrigera durante al menos 6 horas, o hasta que el pay esté firme. Si puedes dejarlo toda la noche, el corte será más limpio.

Finalmente, decora con crema batida, ralladura de naranja y frambuesas antes de servir.

Consejos útiles

Usa jugo de naranja fresco para lograr un sabor más natural.

La ralladura aporta más aroma que el jugo, así que no la omitas.

La grenetina es opcional, pero ayuda mucho si necesitas un pay más firme para fotografiar o transportar.

No agregues la crema batida con batidora al final. Hazlo con espátula para conservar aire.

Sirve el pay bien frío para que mantenga la textura cremosa.

Cómo servir el pay de naranja

El pay de naranja se sirve frío, en rebanadas generosas, con crema batida y fruta fresca al lado. Las frambuesas funcionan muy bien porque su acidez corta la dulzura del relleno y hace que el postre se sienta más equilibrado.

Al probarlo, debe recordar a una crema de naranja suave, con una base crujiente y un final fresco. Es un postre sencillo, pero visualmente llamativo, ideal para días cálidos, celebraciones familiares o cualquier mesa donde un pay pesado no sea la mejor idea.