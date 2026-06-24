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Cómo proteger la piel del sol más allá del verano

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© Katia26 | Dreamstime.com

Proteger la piel del sol no debería ser una preocupación exclusiva del verano. Aunque los días de playa, piscina y calor hacen más evidente la exposición solar, los rayos ultravioleta pueden afectar la piel durante todo el año, incluso en días nublados o fríos. Por eso, el cuidado diario es una medida de salud, no solo de belleza.

La radiación ultravioleta puede contribuir al envejecimiento prematuro, manchas, quemaduras solares y mayor riesgo de cáncer de piel. El daño suele acumularse con el tiempo, lo que significa que pequeñas exposiciones repetidas, como caminar al trabajo, manejar, esperar el autobús o hacer compras, también cuentan.

Una de las formas más efectivas de proteger la piel del sol es usar protector solar de amplio espectro, que ayude contra rayos UVA y UVB. Para el uso diario, muchas recomendaciones dermatológicas sugieren un SPF de al menos 30. Debe aplicarse en rostro, cuello, orejas, manos y cualquier zona expuesta. Si la persona suda, nada o pasa varias horas al aire libre, es necesario reaplicarlo.

La ropa también es una barrera importante. Sombreros de ala ancha, gafas de sol con protección UV, mangas largas ligeras y ropa con protección solar pueden ayudar, especialmente durante las horas de mayor intensidad. Buscar sombra entre media mañana y media tarde también reduce la exposición directa.

Muchas personas olvidan que la piel puede dañarse en invierno o dentro del auto. Los rayos UVA pueden atravesar ventanas y contribuir al envejecimiento de la piel. En zonas con nieve, agua o superficies claras, la radiación puede reflejarse y aumentar la exposición. Por eso, proteger la piel del sol sigue siendo importante aunque no haga calor.

También conviene observar la piel con regularidad. Lunares que cambian de forma, color o tamaño, manchas que sangran, heridas que no cicatrizan o lesiones nuevas deben ser evaluadas por un dermatólogo. La detección temprana puede marcar una diferencia importante.

Para quienes tienen piel sensible, manchas, melasma, antecedentes familiares de cáncer de piel o usan medicamentos que aumentan la sensibilidad al sol, el cuidado debe ser aún más constante. En esos casos, un profesional puede recomendar productos específicos y una rutina adecuada.

Proteger la piel del sol no requiere una rutina complicada. Usar protector solar, cubrirse cuando sea necesario y revisar cambios en la piel son hábitos simples que ayudan a prevenir daño acumulado. El sol forma parte de la vida diaria, pero la piel necesita defensa todos los meses del año.

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