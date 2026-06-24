Una sartén bien caliente y una buena mezcla de especias pueden llevar una pasta sencilla a otro nivel. En esta pasta cajún, el pollo y los camarones se doran primero para concentrar sabor, mientras los pimientos, la cebolla y el tomate crean una salsa intensa que se adhiere a cada hebra.

La inspiración viene de los sabores cajún del sur de Estados Unidos, donde el pimentón, el ajo, la cebolla, el chile y las hierbas secas trabajan juntos para dar profundidad. No se trata solo de picante. Una buena pasta cajún debe tener calor, sí, pero también equilibrio, jugosidad y una salsa que no tape el sabor del pollo ni de los camarones.

Para lograr una textura como la de la imagen, conviene usar pasta larga, cocinar las proteínas por separado y terminar todo junto en la sartén.

Ingredientes para la pasta cajún

350 g de pasta larga, como spaghetti o angel hair

300 g de pechuga de pollo en tiras

300 g de camarones limpios

1 pimiento verde en tiras

1 pimiento rojo en tiras

1/2 cebolla en plumas

2 dientes de ajo picados

1 taza de tomate triturado o tomates picados

1/2 taza de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de condimento cajún

1/2 cucharadita de pimentón ahumado

1/4 cucharadita de chile en polvo, opcional

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para servir

Preparación

Primero, cocina la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Reserva 1/2 taza del agua de cocción antes de escurrir.

Luego, sazona el pollo con parte del condimento cajún, sal y pimienta. Calienta una sartén amplia con una cucharada de aceite y dora el pollo hasta que esté cocido y con color. Retira y reserva.

Después, en la misma sartén, cocina los camarones con un poco más de condimento cajún. Bastan 1 o 2 minutos por lado, hasta que cambien de color. Retíralos para evitar que se sobrecocinen.

A continuación, añade el resto del aceite y la mantequilla. Incorpora la cebolla, los pimientos y el ajo. Cocina hasta que los vegetales estén suaves, pero todavía con algo de textura.

Agrega el tomate triturado, el caldo de pollo, el pimentón ahumado y el chile en polvo si quieres más intensidad. Cocina durante 8 a 10 minutos, hasta que la salsa tome cuerpo.

Luego, regresa el pollo y los camarones a la sartén. Incorpora la pasta escurrida y mezcla bien. Si la salsa está muy espesa, añade un poco del agua de cocción reservada.

Finalmente, ajusta la sal y la pimienta. Sirve con perejil fresco picado por encima.

Consejos útiles

No sobrecocines los camarones. Se endurecen rápido y pierden su textura.

Cocina el pollo y los camarones por separado para controlar mejor el punto de cada uno.

Usa pasta larga si quieres un resultado parecido al de la imagen. Angel hair queda muy bien, pero se cocina rápido.

Ajusta el condimento cajún según su nivel de sal. Algunas mezclas comerciales ya son bastante saladas.

Si quieres una salsa más cremosa, añade un chorrito de crema al final, pero no demasiado.

Cómo servir la pasta cajún

La pasta cajún se sirve caliente, recién mezclada, cuando la salsa todavía cubre bien la pasta y los camarones conservan su textura. Va muy bien con pan de ajo, una ensalada verde o vegetales asados.

Al probarla, debe sentirse especiada, jugosa y bien integrada. El pollo aporta cuerpo, los camarones dan sabor marino y los pimientos mantienen un toque fresco. Es una receta abundante, directa y perfecta para quienes quieren una pasta con más carácter que la clásica salsa de tomate.