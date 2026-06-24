Japón vuelve a Dallas con la clasificación al alcance

Japón regresa a Dallas, la ciudad donde comenzó su camino en el Mundial 2026, con una oportunidad clara: asegurar su pase a los dieciseisavos de final. La selección dirigida por Hajime Moriyasu enfrentará a Suecia en el AT&T Stadium de Arlington, en un partido decisivo para el grupo F.

El escenario favorece a Japón, que llega con cuatro puntos después de empatar 2-2 ante Países Bajos y golear 4-0 a Túnez. Si no pierde, estará en la siguiente ronda. Además, todavía puede pelear el primer lugar de la zona, aunque sabe que dependerá también de lo que haga Países Bajos ante Túnez.

Los neerlandeses están igualados en puntos con los japoneses y enfrentan a una selección tunecina que ha recibido nueve goles en dos partidos. Por eso, Japón sabe que su prioridad inmediata no debe ser la calculadora, sino cumplir su parte ante una Suecia urgida.

Suecia llega obligada a reaccionar

Suecia vive una situación mucho más incómoda. El equipo de Graham Potter empezó el torneo con una goleada sobre Túnez, pero luego sufrió una dura derrota 5-1 ante Países Bajos, resultado que golpeó su confianza y expuso graves problemas defensivos.

El margen ahora es mínimo. Una victoria le permitiría asegurar la clasificación. Un empate la dejaría con cuatro puntos, pero dependería de otros resultados para avanzar como uno de los mejores terceros.

El golpe ante los neerlandeses dejó a Suecia bajo presión. Su ataque, liderado por Viktor Gyokeres y Alexander Isak, tiene poder para dañar a cualquier rival. Sin embargo, la fragilidad defensiva mostró un costado preocupante para un partido que puede definirse por detalles.

FIFA ubica a Suecia tercera del grupo antes de esta última jornada, detrás de Países Bajos y Japón, lo que aumenta el peso del duelo en Dallas.

Japón pierde a Kubo, pero mantiene variantes

La gran baja japonesa será Take Kubo. El atacante ya se perdió el partido contra Túnez por una lesión en la rodilla izquierda y tampoco estará ante Suecia. Medios suecos reportaron que Kubo no viajó a Dallas y permanecerá en la base japonesa para continuar su recuperación.

La ausencia es importante, pero Japón ha demostrado que tiene recursos. Daichi Kamada y Ayase Ueda llegan en buen momento después de marcar ante Túnez. Además, Junya Ito podría mantener su puesto detrás de Ueda, con Daizen Maeda de regreso al equipo.

Moriyasu tiene una estructura capaz de competir con orden, velocidad y transiciones rápidas. Ese último punto puede ser clave ante una Suecia que sufrió mucho cuando Países Bajos atacó los espacios a espaldas de sus defensores.

Un duelo de ritmos opuestos

El partido promete ser un choque entre la paciencia japonesa y la urgencia sueca. Japón puede manejar distintos escenarios, porque el empate le sirve. Suecia, en cambio, tendrá que asumir más riesgos si el marcador no se mueve.

Esa diferencia emocional puede marcar el trámite. Si Japón logra sostener la pelota y acelerar en los momentos correctos, puede castigar los espacios que deje el equipo europeo. Si Suecia impone potencia física y encuentra rápido a Isak o Gyokeres, pondrá a prueba la concentración de la defensa japonesa.

Goal destacó que el partido llega con enorme peso competitivo después de la goleada de Japón a Túnez y la caída sueca ante Países Bajos, dos resultados que cambiaron el equilibrio del grupo.

Las posibles alineaciones

Japón podría formar con Zion Suzuki en el arco; Ko Itakura, Kazuma Watanabe e Hiroki Ito en defensa; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada y Keito Nakamura en el medio; Junya Ito y Daizen Maeda por detrás de Ayase Ueda.

Suecia apunta a Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelof, Isak Hien y Gustav Lagerbielke; Jesper Karlstrom; Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Yasin Ayari y Gabriel Gudmundsson; con Alexander Isak y Viktor Gyokeres en ataque.

El árbitro será Iván Barton, de El Salvador. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington a las 18:00 hora local, 23:00 GMT.

Dallas recibe una final de grupo

Japón llega con ventaja, pero no con margen para relajarse. Suecia llega herida, pero con delanteros capaces de cambiar un partido en una jugada. Esa mezcla convierte el duelo en una final de supervivencia para los europeos y en una prueba de madurez para los asiáticos.

Para Japón, el objetivo es confirmar que su buen inicio no fue casualidad. Para Suecia, se trata de evitar que una goleada sufrida ante Países Bajos termine condicionando todo su Mundial.

En Dallas, el grupo F puede definirse por control, velocidad y nervios. Japón tiene el pase cerca. Suecia necesita arrebatárselo en la cancha.