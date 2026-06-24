Canadá y Suiza definen en Vancouver el liderato del grupo B

Canadá busca una noche histórica en Vancouver

Canadá y Suiza se enfrentarán este miércoles en el BC Place de Vancouver en un duelo directo por el liderato del grupo B del Mundial 2026. El partido puede darle a la selección canadiense una clasificación histórica a la ronda eliminatoria, algo que nunca ha logrado en una Copa del Mundo.

El equipo de Canadá llega con cuatro puntos y mejor diferencia de goles que Suiza. Por eso, un empate le bastaría para terminar primero del grupo y asegurar su pase a dieciseisavos. La selección helvética, en cambio, necesita ganar para quedarse con el liderato.

El partido llega en un momento especial para el fútbol canadiense. Después de empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su debut, Canadá goleó 6-0 a Catar y consiguió la primera victoria mundialista de su historia. Fue una noche de alivio para una selección que en 1986 y 2022 se fue del torneo sin puntos.

Ahora, frente a su gente, el equipo de Jesse Marsch tiene la oportunidad de convertir ese impulso en una página histórica.

La lesión de Koné cambia el plan

La goleada ante Catar también dejó una preocupación importante. Ismaël Koné sufrió una grave lesión en la pierna tras una entrada de Assim Madibo y quedó fuera del panorama inmediato del torneo.

Marsch reconoció que la baja debilita al equipo. Koné era una pieza clave por su energía, conducción y capacidad para romper líneas desde el centro del campo. Su ausencia obliga a Canadá a reorganizar una zona decisiva ante una Suiza acostumbrada a competir con orden y experiencia.

Nathan Saliba, quien entró por Koné ante Catar y luego marcó, aparece como una alternativa natural. También están Stephen Eustáquio, Mathieu Choinière y Jonathan Osorio, opciones que pueden ayudar a sostener equilibrio, presión y circulación.

Reuters reportó que Canadá afronta el duelo contra Suiza con la motivación de alcanzar su primera ronda eliminatoria mundialista, pero con la lesión de Koné como una sombra sobre la preparación.

Davies sigue como incógnita

La otra gran pregunta es Alphonso Davies. El capitán canadiense todavía no ha jugado en este Mundial por una lesión en los isquiotibiales, aunque ya estuvo en el banquillo ante Catar.

Su regreso, incluso con minutos limitados, sería un refuerzo emocional y futbolístico para Canadá. Davies aporta velocidad, desequilibrio y liderazgo. Sin embargo, Marsch tendrá que medir el riesgo en un partido donde el empate ya le sirve.

Mientras tanto, la gran referencia ofensiva ha sido Jonathan David. Su triplete ante Catar confirmó su peso dentro del equipo y elevó la confianza de una selección que llega con ataque, energía y ambiente local a favor.

Suiza quiere imponer experiencia

Suiza también llega con cuatro puntos, pero necesita ganar para terminar primera. El equipo de Murat Yakin empató 1-1 con Catar en su estreno y luego reaccionó con autoridad al vencer 4-1 a Bosnia y Herzegovina.

La Nati entiende que el liderato puede cambiar el camino en la fase eliminatoria. Un empate probablemente la dejaría segunda, con un cruce más incómodo. Por eso, el discurso interno apunta a salir por la victoria.

Luca Jaquez, debutante ante Bosnia y Herzegovina, resumió la ambición suiza al asegurar que el objetivo es derrotar también a Canadá y ganar el grupo. Esa mentalidad refleja la exigencia de una selección que ha sido constante en torneos recientes.

Con Granit Xhaka como eje, Suiza buscará controlar los ritmos, reducir las transiciones canadienses y llevar el partido a un terreno de experiencia. Xhaka será clave para organizar la presión, manejar la pelota y sostener al equipo cuando el ambiente de Vancouver empuje a los locales.

Un partido de detalles

Canadá puede jugar con dos ventajas: el resultado y el estadio. No necesita asumir riesgos extremos, pero tampoco puede limitarse a esperar. Su mejor versión apareció cuando presionó alto, atacó con velocidad y encontró a Jonathan David cerca del área.

Suiza necesita un plan más agresivo. Deberá buscar el gol sin quedar expuesta ante una selección canadiense capaz de castigar espacios. En ese equilibrio estará buena parte del partido.

ESPN destacó que el duelo en BC Place decidirá el primer lugar del grupo B y que ambos equipos llegan con confianza después de victorias amplias en su segundo partido.

Las posibles alineaciones

Suiza podría iniciar con Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka y Remo Freuler; Dan Ndoye, Michel Aebischer y Ruben Vargas; con Breel Embolo como referencia ofensiva.

Canadá apunta a Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius y Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Nathan Saliba y Mathieu Choinière; con Tajon Buchanan, Jonathan David y Jacob Shaffelburg en ataque.

El árbitro será el brasileño Ramon Abatti Abel. El partido se disputará en el BC Place de Vancouver a las 12:00 hora local, 15:00 del Este y 21:00 en Suiza.

Vancouver puede ver historia

Canadá llega a este cierre de grupo con una mezcla de euforia y responsabilidad. Ya consiguió su primer empate mundialista. Ya logró su primera victoria. Ahora puede asegurar por primera vez un lugar en una ronda eliminatoria.

Suiza, por su parte, quiere confirmar su condición de favorita del grupo y evitar un camino más difícil en dieciseisavos.

El BC Place recibirá un partido con mucho en juego. Para Suiza, es una prueba de jerarquía. Para Canadá, puede ser la noche en que su Mundial deje de ser solo una buena historia y se convierta en un salto real hacia una nueva etapa.