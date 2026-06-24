El papa invita a los jóvenes a discernir su camino

El papa pidió este miércoles a los jóvenes que elijan con sabiduría su colegio o universidad y que disciernan con prudencia su vocación, durante el cierre de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

El pontífice dirigió su mensaje especialmente a quienes se encuentran en una etapa de decisiones importantes. También los invitó a vivir el tiempo de vacaciones no solo como descanso, sino como una oportunidad para acercarse más a la fe, a la familia y a la vida espiritual.

“Rezad también por los jóvenes, para que elijan con sabiduría el instituto y la universidad y disciernan con prudencia su vocación”, expresó al final de la audiencia.

Vacaciones como tiempo espiritual

El papa recordó que las vacaciones son “un tiempo de descanso y de búsqueda de los signos de Dios en la belleza de la creación”. Por eso, animó a los fieles a aprovechar este periodo para participar más en la misa, meditar la Palabra de Dios, realizar retiros espirituales, hacer peregrinaciones y reunirse con sus seres queridos.

Su llamado conectó el descanso estival con una idea más amplia de renovación interior. Para el pontífice, el tiempo libre no debe entenderse únicamente como una pausa en las obligaciones, sino también como una ocasión para recuperar silencio, oración y vínculos humanos.

El mensaje llegó en una jornada marcada por las altas temperaturas en Roma. A pesar del calor, la plaza de San Pedro volvió a estar llena de fieles y peregrinos, muchos de ellos integrantes de parroquias que viajaron hasta el Vaticano para participar en la audiencia.

Prepararse mejor para la misa

Durante su intervención, el papa también pidió a los fieles no descuidar la preparación para la misa. Señaló que esa preparación debe ser interior, mediante la confesión frecuente, pero también exterior, procurando acallar los ruidos que impiden escuchar la Palabra de Dios.

La recomendación apunta a una vivencia más consciente de la celebración litúrgica. Según el pontífice, el ruido, la dispersión y la falta de preparación pueden alejar a los creyentes del sentido profundo de la misa.

El Vaticano confirmó en su calendario oficial la audiencia general del 24 de junio, celebrada como parte de las actividades públicas semanales del pontífice.

Un mensaje para familias y comunidades

El llamado a rezar por los jóvenes también tuvo una dimensión comunitaria. El papa no se dirigió únicamente a estudiantes o adolescentes, sino también a sus familias, educadores y comunidades de fe.

Elegir una escuela, una universidad o un camino vocacional no es una decisión menor. Para muchos jóvenes, esas elecciones definen relaciones, prioridades, oportunidades y sentido de vida. Por eso, el pontífice pidió acompañamiento, prudencia y oración.

Al saludar a los presentes, agradeció especialmente a las parroquias que acudieron a la plaza pese al calor. Su mensaje final dejó una idea sencilla: las vacaciones pueden ser descanso, pero también pueden convertirse en un tiempo para escuchar mejor, decidir con calma y volver a lo esencial.