El Supremo se prepara para cerrar el periodo con decisiones de alto impacto

El Tribunal Supremo de Estados Unidos entra en la recta final de su periodo con una serie de fallos pendientes que pueden marcar el alcance de varias políticas centrales del presidente Donald Trump. Antes de su receso estival, la corte prevé anunciar decisiones sobre ciudadanía por nacimiento, protección migratoria, poder presidencial, voto por correo y participación de atletas trans en deportes escolares.

El caso más observado es el de la orden de Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento. La medida busca negar la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos si sus padres son indocumentados o se encuentran en el país con visados temporales.

La disputa apunta directamente a la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que ha sido entendida durante décadas como una garantía de ciudadanía para casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense.

Durante los argumentos orales, varios magistrados se mostraron escépticos ante la posición del Gobierno. Trump sostiene que la ciudadanía automática ha sido usada por personas que, según su Gobierno, buscan aprovecharse del sistema migratorio. Sus críticos advierten que una victoria presidencial abriría una puerta peligrosa para debilitar derechos constitucionales.

Según el Migration Policy Institute, eliminar la ciudadanía automática para hijos de personas indocumentadas o con estatus temporal dejaría a un promedio de 255.000 niños al año sin ciudadanía estadounidense al nacer.

El futuro del TPS también está en juego

Otro caso de enorme peso migratorio involucra el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. El Gobierno de Trump quiere terminar las protecciones que cubren a cerca de 350.000 haitianos y 6.100 sirios, según reportes sobre el litigio.

El TPS permite que personas originarias de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis puedan permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener permisos de trabajo.

La disputa ante el Supremo es especialmente relevante porque es la primera vez que el tribunal analiza de lleno una demanda relacionada con este programa. El fallo podría definir cuánta discreción tiene el Ejecutivo para retirar esas protecciones y hasta dónde pueden revisar los tribunales esas decisiones.

Para organizaciones de inmigrantes, el caso puede afectar no solo a haitianos y sirios, sino también a otros grupos protegidos por TPS. Para la Administración Trump, forma parte de una estrategia más amplia para endurecer la política migratoria.

Trump busca ampliar el poder presidencial

El Supremo también debe pronunciarse sobre casos que pueden redefinir la autoridad presidencial sobre agencias independientes.

Uno de ellos se relaciona con la posibilidad de despedir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal. El caso toca un punto sensible: la independencia del banco central frente al poder político.

Trump ha presionado durante años a la Reserva Federal por los tipos de interés y llegó a amenazar con remover a Jerome Powell cuando era presidente del banco central. Sin embargo, la estructura legal de la Fed limita la capacidad de un presidente para despedir a sus gobernadores sin una causa justificada.

Otro caso involucra a Rebecca Slaughter, comisionada de la Comisión Federal de Comercio. Trump la removió del cargo al considerar que no estaba alineada con las prioridades de su Gobierno. La decisión judicial podría aclarar cuánto control directo puede ejercer un presidente sobre agencias creadas para operar con cierto grado de independencia.

The Wall Street Journal reportó que estos casos, junto con ciudadanía por nacimiento y TPS, figuran entre los asuntos que pueden definir los límites del poder ejecutivo en el segundo mandato de Trump.

Voto por correo y deportes trans

La corte también tiene pendiente una decisión sobre el voto por correo. El litigio examina si los estados pueden contar papeletas enviadas antes o el mismo día de la elección, pero recibidas después de la jornada electoral.

El caso llega en un año de elecciones legislativas y puede tener consecuencias para las reglas electorales de varios estados. CBS News reportó que 14 estados y el Distrito de Columbia aceptan ciertos votos por correo que llegan después del día electoral, siempre que hayan sido enviados a tiempo.

Otro fallo pendiente aborda las leyes estatales que prohíben a niñas y mujeres transgénero participar en deportes escolares femeninos. El tema ha sido una de las banderas políticas de Trump y de varios gobiernos estatales conservadores.

La decisión podría establecer hasta dónde pueden llegar los estados al regular la participación deportiva escolar y cómo deben interpretarse las protecciones contra la discriminación en ese contexto.

Una corte con mayoría conservadora, pero no siempre previsible

El Supremo tiene una mayoría conservadora, pero eso no significa que todos los casos tengan un desenlace automático. En algunos asuntos, los magistrados han mostrado disposición a respaldar una visión amplia del poder ejecutivo. En otros, han planteado preguntas duras sobre los límites constitucionales de Trump.

El propio tribunal ya le dio al presidente una derrota importante este año al invalidar gran parte de su esquema arancelario. Esa decisión obligó al Gobierno a iniciar un proceso de reembolso y a buscar nuevas vías legales para imponer gravámenes.

El cierre del periodo judicial será, por tanto, una prueba política y legal de alto nivel. Los fallos no solo afectarán a la Casa Blanca. También pueden impactar a familias inmigrantes, trabajadores protegidos por TPS, agencias federales, votantes y estudiantes trans en todo el país.

Para Trump, las decisiones pueden definir cuánto de su agenda podrá avanzar sin nuevos obstáculos. Para sus opositores, marcarán hasta qué punto el Supremo está dispuesto a frenar algunas de sus políticas más agresivas.

En los próximos días, el país conocerá si la corte mantiene límites tradicionales al poder presidencial o si abre un nuevo capítulo en la relación entre la Casa Blanca, la Constitución y los derechos individuales.