El calor del horno concentra lo que muchas veces se pierde en una cocción rápida: el dulzor del pimiento, la suavidad de la berenjena, los bordes dorados del calabacín y la textura firme de la papa. Estos vegetales asados no necesitan una salsa pesada para funcionar. Con buen aceite, sal, hierbas y tiempo, cada pieza gana carácter.
La imagen pide una receta generosa, de vegetales cortados en trozos grandes, con brillo de aceite de oliva y hierbas frescas al final. Puede servirse como guarnición, plato vegetariano, base para bowls, acompañamiento de carnes o parte de una mesa de verano.
Para que los vegetales asados queden bien, la clave está en no amontonarlos. Si quedan demasiado juntos, sueltan vapor y se cuecen en vez de dorarse.
Ingredientes para los vegetales asados
- 1 berenjena mediana en rodajas gruesas o medias lunas
- 2 calabacines en rodajas gruesas
- 2 papas medianas en trozos
- 1 pimiento rojo en cuadros grandes
- 1 pimiento verde o amarillo en cuadros grandes
- 1 cebolla morada en gajos, opcional
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo picados o rallados
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1/2 cucharadita de tomillo seco
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- Jugo de 1/2 limón, opcional
Preparación
Primero, precalienta el horno a 220°C. Cubre una bandeja grande con papel para hornear o engrásala ligeramente.
Luego, coloca las papas en un recipiente y mézclalas con un poco de aceite, sal y pimienta. Como tardan más en cocinarse, hornéalas primero durante 15 minutos.
Mientras tanto, corta la berenjena, el calabacín, los pimientos y la cebolla en piezas grandes. El tamaño ayuda a que mantengan forma y textura durante el horneado.
Después, mezcla los vegetales restantes con el aceite de oliva, el ajo, el orégano, el tomillo, la sal y la pimienta.
A continuación, añade los vegetales a la bandeja con las papas, distribuyéndolos en una sola capa. Si hace falta, usa dos bandejas para que tengan espacio suficiente.
Hornea durante 25 a 30 minutos, volteando una vez a mitad de cocción, hasta que los vegetales estén dorados en los bordes y tiernos por dentro.
Finalmente, retira del horno y termina con perejil fresco picado y unas gotas de limón si quieres más frescura.
Consejos útiles
- No cortes los vegetales demasiado pequeños. Se pueden secar antes de dorarse.
- Asa las papas unos minutos antes que el resto para que todo quede listo al mismo tiempo.
- Usa una bandeja amplia. El espacio es lo que permite que los vegetales se doren.
- Añade el perejil al final, no antes, para mantener su color y aroma.
- Si quieres más profundidad, agrega una pizca de pimentón ahumado o chile seco.
Cómo servir los vegetales asados
Los vegetales asados se sirven calientes o a temperatura ambiente. Quedan muy bien con arroz, quinoa, pan rústico, pollo, pescado, carnes a la parrilla o como parte de una mesa vegetariana.
Al probarlos, deben sentirse tiernos, dorados y bien sazonados, con cada vegetal manteniendo su propia textura. La berenjena queda suave, la papa aporta cuerpo, el calabacín aligera y el pimiento suma dulzor. Es una receta simple, pero cuando el horno hace bien su trabajo, no necesita mucho más.