El calor del horno concentra lo que muchas veces se pierde en una cocción rápida: el dulzor del pimiento, la suavidad de la berenjena, los bordes dorados del calabacín y la textura firme de la papa. Estos vegetales asados no necesitan una salsa pesada para funcionar. Con buen aceite, sal, hierbas y tiempo, cada pieza gana carácter.

La imagen pide una receta generosa, de vegetales cortados en trozos grandes, con brillo de aceite de oliva y hierbas frescas al final. Puede servirse como guarnición, plato vegetariano, base para bowls, acompañamiento de carnes o parte de una mesa de verano.

Para que los vegetales asados queden bien, la clave está en no amontonarlos. Si quedan demasiado juntos, sueltan vapor y se cuecen en vez de dorarse.

Ingredientes para los vegetales asados

1 berenjena mediana en rodajas gruesas o medias lunas

2 calabacines en rodajas gruesas

2 papas medianas en trozos

1 pimiento rojo en cuadros grandes

1 pimiento verde o amarillo en cuadros grandes

1 cebolla morada en gajos, opcional

3 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo picados o rallados

1 cucharadita de orégano seco

1/2 cucharadita de tomillo seco

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de perejil fresco picado

Jugo de 1/2 limón, opcional

Preparación

Primero, precalienta el horno a 220°C. Cubre una bandeja grande con papel para hornear o engrásala ligeramente.

Luego, coloca las papas en un recipiente y mézclalas con un poco de aceite, sal y pimienta. Como tardan más en cocinarse, hornéalas primero durante 15 minutos.

Mientras tanto, corta la berenjena, el calabacín, los pimientos y la cebolla en piezas grandes. El tamaño ayuda a que mantengan forma y textura durante el horneado.

Después, mezcla los vegetales restantes con el aceite de oliva, el ajo, el orégano, el tomillo, la sal y la pimienta.

A continuación, añade los vegetales a la bandeja con las papas, distribuyéndolos en una sola capa. Si hace falta, usa dos bandejas para que tengan espacio suficiente.

Hornea durante 25 a 30 minutos, volteando una vez a mitad de cocción, hasta que los vegetales estén dorados en los bordes y tiernos por dentro.

Finalmente, retira del horno y termina con perejil fresco picado y unas gotas de limón si quieres más frescura.

Consejos útiles

No cortes los vegetales demasiado pequeños. Se pueden secar antes de dorarse.

Asa las papas unos minutos antes que el resto para que todo quede listo al mismo tiempo.

Usa una bandeja amplia. El espacio es lo que permite que los vegetales se doren.

Añade el perejil al final, no antes, para mantener su color y aroma.

Si quieres más profundidad, agrega una pizca de pimentón ahumado o chile seco.

Cómo servir los vegetales asados

Los vegetales asados se sirven calientes o a temperatura ambiente. Quedan muy bien con arroz, quinoa, pan rústico, pollo, pescado, carnes a la parrilla o como parte de una mesa vegetariana.

Al probarlos, deben sentirse tiernos, dorados y bien sazonados, con cada vegetal manteniendo su propia textura. La berenjena queda suave, la papa aporta cuerpo, el calabacín aligera y el pimiento suma dulzor. Es una receta simple, pero cuando el horno hace bien su trabajo, no necesita mucho más.