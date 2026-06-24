Colombia resuelve con Muñoz y avanza a dieciseisavos

Colombia ya está en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Néstor Lorenzo venció este martes 1-0 a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara y llegó a seis puntos en el grupo K, una cifra que le asegura la clasificación anticipada.

El partido fue mucho más trabajado de lo que el dominio colombiano sugería. Colombia tuvo más pelota, más llegadas y más intención ofensiva, pero se encontró durante buena parte de la noche con una defensa congoleña resistente y con un Lionel Mpasi inspirado en el arco.

El único gol llegó en el minuto 76. Daniel Muñoz apareció por la banda derecha, tomó una pelota desviada dentro del área y definió de zurda para romper un partido que empezaba a ponerse incómodo para los sudamericanos.

Con el triunfo, Colombia queda como líder provisional del grupo K con seis puntos. Portugal la sigue con cuatro, la República Democrática del Congo queda con uno y Uzbekistán continúa sin sumar.

Un arranque de dominio colombiano

Colombia salió con líneas adelantadas y tomó el control desde el inicio. En los primeros 25 minutos, el equipo de Lorenzo fue el único que propuso con claridad.

Muñoz avisó con un cabezazo. James Rodríguez probó desde atrás. Luis Díaz también tuvo una opción con un remate de derecha. Sin embargo, a todos les faltó precisión para convertir ese dominio en ventaja.

Mpasi fue decisivo en ese tramo. El arquero congoleño sostuvo a su selección con varias intervenciones importantes y evitó que Colombia resolviera el partido demasiado pronto. AP reportó que Mpasi realizó cinco atajadas difíciles en los primeros 20 minutos, una muestra del asedio inicial colombiano.

Después de la pausa de hidratación, Congo logró ordenarse mejor. Colombia perdió fluidez, sus ataques dejaron de tener la misma armonía y el partido entró en una fase más cerrada.

Congo crece, pero Colombia golpea

En el segundo tiempo, Colombia volvió a buscar el gol con insistencia. En el minuto 50, Luis Díaz sacó un zurdazo que Mpasi alcanzó a detener. El rebote quedó en el área y Jhon Arias remató por fuera.

Esa acción pareció anunciar una nueva oleada colombiana, pero Congo respondió con más confianza. El equipo africano empezó a disputar mejor el centro del campo, cortó parte de la superioridad sudamericana y se acercó con más frecuencia al área de Camilo Vargas.

Cuando mejor se veía Congo, apareció Muñoz. El lateral del Crystal Palace, que ya había tenido presencia ofensiva desde el inicio, encontró el espacio justo para conectar el balón y marcar el 1-0.

Sky Sports destacó que el tanto de Muñoz fue suficiente para que Colombia asegurara su lugar en la ronda de los 32 mejores, después de un partido dominado por los sudamericanos.

Vargas sostiene el cierre

Congo no se rindió tras el gol. El equipo de Sébastien Desabre adelantó líneas y buscó el empate con más urgencia que claridad.

La oportunidad más peligrosa llegó en el tiempo añadido. En el minuto 90+1, Nathanael Mbuku encontró espacio para rematar, pero Camilo Vargas respondió con seguridad y se quedó con la pelota.

Esa atajada terminó de proteger una victoria clave. Colombia había generado más, pero también tuvo que sufrir hasta el final para cerrar un partido que Congo nunca entregó.

The Guardian señaló que Colombia lanzó 20 remates, nueve de ellos al arco, y que el triunfo la deja clasificada antes de enfrentar a Portugal en la última jornada.

Colombia mira ahora a Portugal

El próximo partido será el 27 de junio en Miami ante Portugal. Ese duelo definirá el primer lugar del grupo K y tendrá un atractivo especial por el momento de ambos equipos.

Colombia llega con puntaje perfecto después de vencer 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a Congo. Portugal, impulsada por Cristiano Ronaldo, viene de golear 5-0 a Uzbekistán y también busca cerrar la fase de grupos en lo más alto.

Para Lorenzo, el balance es positivo. Su equipo ganó, clasificó y volvió a mostrar recursos para competir incluso cuando el partido se cerró. Sin embargo, también quedó una advertencia: Colombia necesita convertir antes sus momentos de dominio para evitar sufrimientos innecesarios.

Congo mantiene una mínima esperanza

La República Democrática del Congo queda con un punto y deberá enfrentar a Uzbekistán en Atlanta en la última jornada. Sus opciones dependerán de ganar y esperar otros resultados, pero el equipo africano todavía no está completamente fuera de la pelea.

Ante Colombia mostró resistencia, orden y un arquero de alto nivel. Le faltó mayor contundencia ofensiva y más claridad cuando logró equilibrar el partido.

Colombia, en cambio, ya cumplió el primer objetivo. Está en dieciseisavos, lidera su grupo y llega al cierre con margen. En Guadalajara, Muñoz firmó el gol que puso a la selección cafetera en la siguiente ronda y confirmó que este equipo sabe ganar también las noches difíciles.