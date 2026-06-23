Fibra: el nutriente que ayuda al intestino, el colesterol y la glucosa

Los beneficios de la fibra van mucho más allá de “ir al baño”. Este nutriente, presente en alimentos vegetales como frutas, verduras, legumbres, granos integrales, semillas y frutos secos, cumple un papel importante en la digestión, el control del colesterol y la regulación de la glucosa en sangre.

La fibra es un tipo de carbohidrato que el cuerpo no digiere por completo. En lugar de absorberse como otros nutrientes, pasa por el sistema digestivo y ayuda a mejorar distintas funciones. Existen dos tipos principales: la fibra soluble y la insoluble. Ambas son importantes, pero actúan de manera diferente.

La fibra soluble se mezcla con agua y forma una especie de gel en el intestino. Este proceso puede ayudar a reducir la absorción de colesterol y a que la glucosa suba de manera más gradual después de comer. Por eso, alimentos como avena, frijoles, lentejas, manzanas, cítricos y semillas de chía suelen recomendarse dentro de una alimentación saludable para el corazón y el metabolismo.

La fibra insoluble, por su parte, ayuda a dar volumen a las heces y favorece el tránsito intestinal. Se encuentra en alimentos como cereales integrales, verduras, salvado, nueces y algunas frutas con cáscara. Este tipo de fibra puede ser útil para prevenir o aliviar el estreñimiento, siempre que también se consuma suficiente agua.

Los beneficios de la fibra también están relacionados con la salud intestinal. Una parte de la fibra funciona como alimento para bacterias beneficiosas de la microbiota. Cuando estas bacterias fermentan ciertos tipos de fibra, producen compuestos que pueden apoyar la salud del intestino y participar en procesos relacionados con la inflamación y el metabolismo.

A pesar de su importancia, muchas personas consumen menos fibra de la recomendada. Una razón común es la alta presencia de productos refinados y ultraprocesados en la dieta diaria. Pan blanco, arroz blanco, snacks, dulces y comidas rápidas suelen aportar poca fibra y mucha azúcar, grasa o sodio.

Aumentar la fibra no tiene que ser complicado. Se puede empezar agregando una fruta al desayuno, cambiando parte del arroz blanco por arroz integral, incluyendo frijoles o lentejas varias veces por semana, sumando vegetales a las comidas y eligiendo pan o cereal integral con buena cantidad de fibra. Conviene hacerlo poco a poco para evitar gases o hinchazón.

Los beneficios de la fibra se notan más cuando forman parte de una rutina completa. También importan el agua, el movimiento, el sueño y los controles médicos, especialmente si hay diabetes, colesterol alto o problemas digestivos. Comer más fibra es una decisión sencilla, pero poderosa: ayuda al intestino y también puede proteger la salud metabólica a largo plazo.