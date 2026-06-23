Erling Haaland volvió a confirmar su peso en el Mundial 2026. El delantero marcó dos goles en la victoria 3-2 de Noruega sobre Senegal, un resultado que aseguró el pase del equipo europeo a los dieciseisavos de final y dejó al conjunto africano en una situación muy complicada dentro del grupo I.

El partido, disputado en el New York New Jersey Stadium, tuvo un cierre mucho más dramático de lo que parecía tras el dominio noruego. Senegal reaccionó tarde con dos goles de Ismaila Sarr, incluido uno en el tiempo añadido, pero no logró completar la remontada.

Noruega llegó al encuentro con confianza después de golear 4-1 a Irak en su debut. Con esta segunda victoria, el equipo nórdico suma seis puntos y confirma su regreso a una fase eliminatoria mundialista por primera vez desde 1998, según reportó The Guardian.

Un triunfo construido con pegada

Noruega no tuvo un inicio perfecto, pero sí la claridad necesaria para golpear en los momentos importantes. El primer tanto llegó por medio de Marcus Holmgren Pedersen, después de un error defensivo de Kalidou Koulibaly que abrió el partido.

Luego apareció Haaland, como tantas veces. El delantero fue decisivo dentro del área y marcó dos goles que parecían encaminar una victoria cómoda. Su doblete elevó a cuatro su cuenta personal en el torneo, después de haber anotado también dos veces en el estreno contra Irak.

La eficacia del atacante volvió a ser la gran diferencia. Noruega no necesitó una avalancha permanente para tomar ventaja. Le bastó con acelerar en los espacios correctos y encontrar a su delantero en posiciones de remate.

ESPN también registró el triunfo 3-2 de Noruega y destacó que el doblete de Haaland envió al equipo a la ronda de eliminación directa.

Senegal reaccionó demasiado tarde

Senegal, que había perdido 3-1 ante Francia en su primer partido, necesitaba sumar para mantener un margen más cómodo en el grupo. Sin embargo, volvió a quedar cuesta arriba.

El equipo africano no se rindió. Ismaila Sarr recortó distancias y luego volvió a marcar en el minuto 90+3 para poner el 3-2 y añadir tensión al cierre. Pero la reacción llegó tarde.

La derrota deja a Senegal sin puntos tras dos jornadas. Aunque todavía tendrá un partido más, su clasificación queda muy comprometida y dependerá no solo de una victoria, sino también de otros resultados y de los criterios para los mejores terceros.

El golpe es fuerte para una selección acostumbrada a competir con personalidad en grandes torneos. Esta vez, la falta de contundencia y los errores defensivos pesaron demasiado.

Noruega muestra señales de candidato peligroso

El triunfo confirma que Noruega puede ser una selección incómoda para cualquiera en la siguiente fase. Tiene potencia física, orden y una estrella capaz de decidir partidos cerrados.

Haaland es el nombre principal, pero el equipo también ha mostrado funcionamiento colectivo. El debut ante Irak ya había dejado buenas señales. La victoria contra Senegal, pese al sufrimiento final, refuerza la idea de que Noruega no llegó al Mundial solo para participar.

Ahora, el duelo ante Francia será clave para definir el liderato del grupo I. Ambos equipos llegan fuertes y con aspiraciones de avanzar en buena posición hacia los cruces.

Un cierre con susto, pero con premio

Noruega tuvo que resistir más de lo esperado en los últimos minutos. El segundo gol de Sarr encendió el partido y obligó al equipo europeo a cerrar con máxima concentración.

Aun así, el objetivo se cumplió. Noruega ganó, llegó a seis puntos y aseguró su lugar entre los clasificados a la siguiente ronda.

Para Haaland, la noche fue otra muestra de autoridad. Cuatro goles en dos partidos lo colocan entre los grandes protagonistas ofensivos del Mundial 2026.

Senegal, en cambio, queda obligado a reaccionar de inmediato. Su margen ya no existe.

El Mundial sigue avanzando y Noruega acaba de mandar un mensaje claro: con Haaland encendido, ningún rival puede sentirse cómodo.