Mac Allister se rinde ante Messi: “Tenemos al mejor del mundo”

Mac Allister elogia a Messi tras otra noche histórica

Alexis Mac Allister no dudó al resumir lo que significa Lionel Messi para la selección argentina. Tras la victoria 2-0 sobre Austria en el Mundial 2026, el mediocampista del Liverpool aseguró que la Albiceleste tiene “al mejor del mundo” y que el equipo está listo para afrontar lo que viene con más confianza.

El triunfo dejó a Argentina con seis puntos en el grupo J y muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Pero la noche también tuvo un peso histórico: Messi marcó los dos goles del partido, llegó a 18 tantos en Copas del Mundo y amplió su récord como máximo goleador de la historia del torneo masculino.

“Sabemos que todos se brindan al máximo con Leo. Ya ganamos torneos con él y que se sienta contento es importante. Lo hace de la forma en que lo hace y estamos muy agradecidos por eso”, afirmó Mac Allister.

Un equipo que juega alrededor de su capitán

Las palabras del volante reflejan el vínculo que Argentina mantiene con su capitán. Messi no solo decide partidos. También ordena emocionalmente a un grupo que ya sabe lo que significa competir y ganar a su lado.

Mac Allister fue parte del equipo campeón del mundo en Catar 2022 y entiende el peso del rosarino dentro del vestuario. Para el mediocampista, que Messi esté cómodo y feliz no es un detalle menor. Es una pieza central del funcionamiento colectivo.

La actuación ante Austria volvió a confirmar esa dependencia positiva. El número 10 falló un penalti temprano, pero no se desordenó. Primero abrió el marcador en el minuto 38 y luego selló el 2-0 en el tiempo añadido.

The Guardian reportó que Messi convirtió ambos goles en Arlington y que su doblete lo dejó con 18 tantos mundialistas, por encima de Klose, Ronaldo Nazário y otros nombres históricos.

Austria exigió físicamente a Argentina

Mac Allister también reconoció que el partido fue duro. Austria, dirigida por Ralf Rangnick, intentó imponer intensidad física y presión alta para incomodar a la Albiceleste.

“Sabíamos que iba a ser así. Ellos son físicos y fuertes, iba a ser un partido duro, pero por suerte salió bien”, expresó el mediocampista.

El volante admitió que Argentina pasó algunos momentos de dificultad, pero valoró la respuesta defensiva del equipo. “Por momentos sufrimos un poco, son jugadores bastante grandes pero supimos defender y estamos contentos con el resultado”, agregó.

La lectura fue clara. Argentina no siempre pudo tener la pelota como quería, pero supo adaptarse al tipo de partido que propuso Austria.

La pelota y el oficio para defender

Mac Allister explicó que a la selección le habría gustado manejar más la posesión, aunque destacó que el equipo también sabe cuándo debe retroceder y resistir.

“Nos gustaría tener la pelota muchísimo más, pero sabemos también que tenemos momentos para defender y no tenemos problema en hacerlo. Hoy lo demostramos”, analizó.

Esa frase describe una de las fortalezas del ciclo de Lionel Scaloni. Argentina puede jugar con la pelota, acelerar en ataque o protegerse sin perder la estructura. Ante Austria, esa capacidad fue clave para sostener la ventaja.

El equipo no brilló durante todo el partido, pero compitió con madurez. Emiliano Martínez respondió cuando fue necesario y la defensa mantuvo el orden frente a un rival de mucho despliegue.

Paredes y Lisandro también se rinden ante Messi

El elogio a Messi no fue solo de Mac Allister. Leandro Paredes, quien ingresó en el minuto 82 por Rodrigo de Paul, admitió que el capitán argentino todavía encuentra formas de sorprender a sus compañeros.

“La verdad es que uno piensa que ya dio todo, pero viene y hace algo más… ¡Nos sigue sorprendiendo!”, dijo el volante.

Lisandro Martínez también habló desde la emoción. El defensor aseguró sentir una enorme felicidad por compartir el día a día con Messi y por verlo representar a Argentina.

“Siento una emoción enorme de poder tenerlo acá día a día y de que sea argentino”, recalcó.

Las declaraciones muestran el clima interno de una selección que ya ganó todo, pero que sigue encontrando motivación alrededor de su capitán.

Argentina mira lo que viene con confianza

Con dos victorias en dos partidos, Argentina dio un paso enorme en el Mundial 2026. El equipo quedó con seis puntos y puede sellar su clasificación dependiendo del resto de los resultados del grupo.

Barça Blaugranes reportó que el triunfo ante Austria dejó a la Albiceleste en los dieciseisavos de final o al borde de confirmarlo, según la combinación de resultados.

Más allá de la tabla, la sensación es positiva. Argentina volvió a competir con autoridad, ganó un partido exigente y confirmó que Messi sigue siendo determinante.

Mac Allister lo dijo sin vueltas: tienen al mejor del mundo. Y mientras el capitán siga respondiendo en los momentos importantes, la Albiceleste tendrá argumentos para ilusionarse con otro recorrido largo en la Copa.