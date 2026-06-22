Messi celebra el récord con humildad: “Estoy feliz, pero cansado”

Messi, entre la felicidad y el cansancio tras otra noche histórica

Lionel Messi terminó el partido ante Austria como suelen terminar las noches grandes de su carrera: con Argentina ganando, otro récord en sus manos y una frase sencilla para bajar la euforia.

El capitán argentino afirmó estar “feliz” y también “cansado” después del triunfo 2-0 de la Albiceleste en la segunda jornada del grupo J del Mundial 2026. El resultado dejó a Argentina con seis puntos y prácticamente clasificada a los dieciseisavos de final, mientras Messi volvió a agrandar su lugar en la historia.

“Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene”, dijo el número 10 en declaraciones a la televisión tras el encuentro.

El argentino también destacó el valor de sumar otra victoria en un torneo que, según él, no permite relajarse. “Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación”, agregó.

Un récord con tono humilde

La noche fue histórica. Messi marcó los dos goles del triunfo ante Austria y llegó a 18 tantos en Copas del Mundo. Con esa cifra, amplió su récord como máximo goleador histórico del torneo, por delante del alemán Miroslav Klose, quien tenía 16.

Además, sus cinco goles en los primeros dos partidos lo colocan en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026. Antes de enfrentar a Austria, Messi ya había firmado un triplete contra Argelia en el debut argentino.

Sin embargo, el capitán no quiso convertir el récord en el centro de su mensaje. Como tantas veces, prefirió hablar del equipo, del esfuerzo y del resultado.

“No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros”, expresó.

Argentina gana tranquilidad

El triunfo ante Austria tuvo peso deportivo y emocional. Argentina superó a un rival intenso, de fuerte despliegue físico, y mantuvo el control en los momentos clave del partido.

Messi había fallado un penalti en los primeros minutos, pero respondió con dos goles que terminaron definiendo el marcador. El primero abrió el partido y el segundo, ya en el tramo final, selló una victoria que deja a la Albiceleste muy bien parada en el grupo.

El País reportó que Messi fue la figura central del encuentro, pese al penalti fallado, y que Argentina reforzó sus aspiraciones en el torneo con una actuación sólida en Arlington.

Para el equipo de Lionel Scaloni, el resultado permite manejar con más calma lo que viene. Argentina ya suma seis puntos y podría confirmar su clasificación dependiendo del resto de la jornada.

El cansancio de una noche exigente

La sinceridad de Messi también dejó ver el desgaste. A punto de cumplir 39 años, el capitán sigue siendo decisivo, pero cada partido del Mundial exige un esfuerzo enorme.

Consultado sobre posibles favoritos, evitó entrar en análisis. “No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar”, dijo.

La frase fue breve, pero reveladora. Messi sabe que el torneo recién empieza y que Argentina todavía tiene mucho camino por delante si quiere defender el título logrado en 2022.

Aun así, su inicio en este Mundial es difícil de ignorar. Cinco goles en dos partidos, una nueva marca histórica y un equipo que vuelve a responder en escenarios de presión.

Otra página en una carrera inmensa

Messi comenzó su historia goleadora en Mundiales en 2006. Dos décadas después, sigue anotando y rompiendo marcas en el escenario más importante del fútbol.

AS destacó que el argentino llegó a 18 goles mundialistas sin haber marcado ninguno de cabeza: 14 fueron con la pierna izquierda y cuatro con la derecha, una muestra de precisión y lectura antes que de poder físico.

El dato refuerza una idea conocida: Messi no necesitó reinventarse por completo para seguir vigente, pero sí aprendió a elegir mejor los momentos. Ya no corre como antes. Tampoco lo necesita. Aparece donde debe aparecer y decide cuando el partido lo pide.

La victoria ante Austria dejó a Argentina cerca de la siguiente ronda y a Messi otra vez en el centro de la historia.

Él prefirió decir que estaba feliz y cansado. El fútbol, en cambio, volvió a decir algo más grande: mientras siga en la cancha, todavía queda historia por escribir.