El Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York votó este jueves a favor de congelar los alquileres de casi un millón de apartamentos con renta estabilizada, una decisión que cumple una de las principales promesas de campaña del alcalde Zohran Mamdani.

La medida suspende los aumentos para contratos de uno y dos años, y aplica a los arrendamientos que comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. El voto representa una de las decisiones más importantes de la política de vivienda reciente en la ciudad, donde el costo de vivir sigue siendo una de las mayores preocupaciones para millones de familias.

Mamdani celebró la votación como una “victoria histórica” para los inquilinos neoyorquinos. También prometió seguir trabajando para hacer la ciudad más asequible mediante la construcción y preservación de vivienda asequible, la reducción de costos operativos de los edificios y más información para que los inquilinos conozcan sus derechos.

Casi 2,4 millones de personas bajo renta estabilizada

La regulación afecta aproximadamente al 40 % de los apartamentos de los cinco distritos, según reportes locales. Se estima que unos 2,4 millones de neoyorquinos viven en viviendas con alquiler estabilizado, un sistema que limita cuánto pueden subir las rentas cada año.

Para esos residentes, la congelación significa un respiro directo en medio de una ciudad donde los alquileres de mercado siguen presionando los presupuestos familiares. La medida también marca un cambio político fuerte respecto a años recientes, cuando la junta había aprobado aumentos moderados.

Durante la campaña, Mamdani hizo del congelamiento de alquileres uno de los ejes de su mensaje de asequibilidad. Ya como alcalde, destinó un presupuesto local de 22.000 millones de dólares al área de vivienda, la mayor inversión en años, según la información divulgada por su administración.

El plan de vivienda de Mamdani

La decisión de la junta llega dentro de una agenda más amplia. En mayo, Mamdani presentó un plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles en la ciudad y preservar otras 200.000 ya existentes durante un plazo de 10 años.

El objetivo es atacar la crisis desde dos frentes: proteger a quienes ya viven en apartamentos regulados y aumentar la oferta de vivienda asequible para reducir la presión sobre el mercado.

Sin embargo, el congelamiento no resuelve por sí solo el problema de fondo. Nueva York arrastra una crisis de vivienda marcada por escasez de unidades, altos costos de construcción, presión especulativa y un número creciente de familias que destinan gran parte de sus ingresos al alquiler.

Propietarios advierten sobre costos

La votación llegó después de meses de audiencias públicas, consultas y debate sobre el impacto de la medida. Los propietarios de edificios con renta estabilizada han advertido que una congelación puede complicar el mantenimiento de inmuebles, especialmente ante el aumento de costos de seguros, reparaciones, combustible y servicios.

Organizaciones de propietarios criticaron la decisión y sostienen que limitar los aumentos sin compensar los costos puede deteriorar edificios más antiguos o presionar financieramente a pequeños dueños. Algunos sectores ya anticipan posibles desafíos legales.

Los defensores de los inquilinos, en cambio, argumentan que la crisis de asequibilidad exige medidas directas. Para ellos, congelar los alquileres estabilizados es una herramienta urgente para evitar desplazamientos y permitir que familias trabajadoras sigan viviendo en sus vecindarios.

Una decisión con impacto político

El resultado también fortalece políticamente a Mamdani, quien convirtió la vivienda en el centro de su plataforma. La junta aprobó la medida por 7-1, en un organismo donde varios miembros fueron nombrados por su administración.

La congelación de alquileres llega en un momento en que Nueva York sigue debatiendo qué significa realmente hacer la ciudad más asequible. Para algunos, la prioridad es proteger a los inquilinos frente a aumentos imposibles de asumir. Para otros, el reto es no debilitar la capacidad de los edificios para sostener mantenimiento e inversión.

Lo cierto es que la decisión ya marca un precedente. Para casi un millón de apartamentos, los aumentos quedan suspendidos por el próximo ciclo regulatorio. Para millones de residentes, eso puede representar estabilidad en una ciudad donde cada renovación de contrato suele llegar con incertidumbre.