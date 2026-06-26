Turquía se despidió del Mundial 2026 con una victoria tan dramática como tardía. La selección dirigida por Vincenzo Montella derrotó 3-2 a Estados Unidos en Los Ángeles, gracias a un gol de Kaan Ayhan en el minuto 98, cuando el partido parecía condenado al empate.

El triunfo no cambió el destino de Turquía, que ya estaba eliminada, pero sí le permitió cerrar el torneo con una alegría después de dos derrotas que habían dejado una sensación de frustración. Para Estados Unidos, la caída no modificó su clasificación como líder del grupo D, aunque sí dejó advertencias claras antes de los dieciseisavos de final.

El equipo de Mauricio Pochettino llegó al encuentro con el boleto asegurado y realizó varias rotaciones para cuidar jugadores. Sin embargo, la derrota expuso problemas defensivos y una falta de control en momentos clave.

Estados Unidos golpea primero

El arranque fue ideal para los anfitriones. A los tres minutos, Sebastian Berhalter envió un centro al segundo palo y Auston Trusty definió con potencia de zurda para poner el 1-0.

Estados Unidos parecía encaminar una noche tranquila. El equipo presionó alto, generó tiros de esquina desde el inicio y aprovechó la energía de un estadio que esperaba una despedida cómoda de la fase de grupos.

Pero la ventaja duró poco. Turquía reaccionó al minuto 10 con una buena combinación ofensiva que terminó en gol de Arda Güler. El jugador del Real Madrid apareció como líder creativo y firmó una de sus mejores actuaciones del torneo. Reportes del partido destacaron su influencia con el balón, sus regates y su participación constante en campo rival.

Güler cambia el ritmo del partido

Con el empate, Turquía encontró confianza. Güler empezó a manejar los tiempos, se asoció con sus compañeros y le dio al equipo una verticalidad que había faltado en sus derrotas ante Australia y Paraguay.

La remontada llegó en el minuto 31. Según los reportes oficiales del encuentro, Baris Alper Yilmaz marcó el 2-1 para Turquía, en una acción que silenció al estadio y confirmó el buen tramo del equipo de Montella.

Estados Unidos, sin Folarin Balogun ni Christian Pulisic desde el inicio, perdió parte de su peso ofensivo. Ricardo Pepi y Timothy Weah tuvieron poca incidencia, mientras Gio Reyna tampoco logró sostener el juego con claridad.

Berhalter sostiene a Estados Unidos

El segundo tiempo comenzó con otra reacción fuerte del equipo local. A los 49 minutos, Sebastian Berhalter aprovechó un descuido defensivo turco y marcó el 2-2.

Fue una noche importante para el mediocampista, que participó en los dos goles de Estados Unidos con una asistencia y una anotación. Su actuación fue una de las pocas noticias positivas para Pochettino en un partido que dejó más dudas que certezas.

La entrada de Christian Pulisic le dio más movilidad y peligro al ataque estadounidense. El capitán venía manejando molestias físicas, pero su presencia cambió el ritmo del equipo y recordó su importancia para la siguiente fase.

Aun así, Estados Unidos no logró cerrar el partido. La defensa volvió a quedar expuesta, y Turquía encontró una última oportunidad.

Ayhan arruina la fiesta local

Cuando el empate parecía definitivo, Kaan Ayhan apareció en la última jugada. El defensor del Galatasaray, que había ingresado minutos antes, aprovechó un desorden defensivo de Estados Unidos y marcó el 3-2 en el minuto 98.

El gol tuvo sabor a despedida emocional para Turquía. No alcanzó para evitar la eliminación, pero sí para salir del torneo con una victoria ante uno de los países anfitriones.

Para Estados Unidos, el golpe llega antes de una fase decisiva. El equipo terminó primero del grupo D con seis puntos y ahora enfrentará a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

El resultado no cambia su clasificación, pero sí obliga a Pochettino a ajustar. En los cruces, errores como los de Los Ángeles pueden costar mucho más caro.

Turquía se va del Mundial con nostalgia y una muestra tardía de su talento. Estados Unidos avanza, pero con una advertencia: en la próxima ronda, ya no habrá margen para noches desconectadas.