El incendio de Triangle Shirtwaist es una de las tragedias más importantes en la historia de Nueva York y uno de los desastres laborales más impactantes de Estados Unidos. Lo que ocurrió en apenas 18 minutos cambió para siempre las normas de seguridad en los lugares de trabajo.

La tarde del 25 de marzo de 1911, cientos de empleados trabajaban en los pisos octavo, noveno y décimo del edificio Asch, en Manhattan. La fábrica Triangle Shirtwaist Company producía blusas para mujeres y empleaba principalmente a jóvenes inmigrantes, muchas de ellas italianas y judías de Europa del Este.

Poco antes de las cinco de la tarde, un incendio comenzó en el octavo piso. Aunque nunca se determinó con absoluta certeza la causa exacta, se cree que una colilla de cigarrillo pudo haber encendido retazos de tela y papel acumulados cerca de las mesas de trabajo.

Las llamas se propagaron con una velocidad aterradora.

El incendio de Triangle Shirtwaist se volvió especialmente mortal debido a las condiciones de la fábrica. Algunas puertas de salida permanecían cerradas con llave para evitar robos o descansos no autorizados. Además, los sistemas de seguridad eran insuficientes y los bomberos no podían alcanzar los pisos más altos con sus escaleras.

Cuando el fuego avanzó, decenas de trabajadores quedaron atrapados.

Muchos intentaron escapar por las escaleras o mediante un ascensor que realizó varios viajes heroicos antes de quedar inutilizado. Otros se dirigieron a la escalera de incendios, pero esta colapsó bajo el peso de quienes intentaban huir.

Ante la imposibilidad de escapar, algunas personas tomaron una decisión desesperada.

Los transeúntes observaron horrorizados cómo trabajadores saltaban desde las ventanas para evitar morir entre las llamas. Las imágenes y testimonios de aquel día conmocionaron a toda la ciudad.

El saldo final fue devastador: 146 personas murieron, la mayoría mujeres jóvenes de entre 14 y 23 años.

Sin embargo, la tragedia tuvo consecuencias que transformaron el país. El incendio de Triangle Shirtwaist impulsó una profunda revisión de las condiciones laborales en Nueva York. Las autoridades implementaron nuevas normas sobre salidas de emergencia, sistemas contra incendios, inspecciones de seguridad y protección de los trabajadores.

Muchos historiadores consideran que este desastre ayudó a fortalecer el movimiento por los derechos laborales en Estados Unidos y contribuyó a reformas que todavía influyen en los estándares de seguridad actuales.

Más de un siglo después, el incendio sigue siendo recordado no solo por la magnitud de la tragedia, sino también porque demostró el costo humano de ignorar la seguridad en el trabajo. Las 146 víctimas dejaron una huella permanente en la historia de Nueva York y en la lucha por condiciones laborales más seguras.