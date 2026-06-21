El jalapeño cambia el pan de maíz sin quitarle su esencia. Le da un picante fresco, un aroma vegetal y suficiente carácter para que no se sienta como un simple acompañamiento dulce. La gracia está en medirlo bien: debe notarse, pero no dominar la miga ni tapar el sabor del maíz.

Esta versión queda tierna por dentro, con bordes dorados y un toque de queso que aporta sal y profundidad. Funciona muy bien con costillas BBQ, chili, pollo frito, sopas espesas o una mesa informal de verano. También puede servirse solo, tibio, con un poco de mantequilla encima.

Para que el pan de maíz quede equilibrado, conviene usar harina de maíz fina o mediana, no sobremezclar la masa y hornearlo hasta que apenas esté firme en el centro.

Ingredientes para el pan de maíz

1 taza de harina de maíz amarilla

1 taza de harina de trigo

1 cucharada de polvo de hornear

1/2 cucharadita de sal

2 cucharadas de azúcar

2 huevos

1 taza de suero de leche o leche con 1 cucharadita de limón

1/3 taza de mantequilla derretida

1/2 taza de queso cheddar rallado

1 o 2 jalapeños finamente picados

1 jalapeño en rodajas para decorar, opcional

Mantequilla o aceite para engrasar el molde

Preparación

Primero, precalienta el horno a 200°C y engrasa un molde cuadrado o una sartén de hierro. Si usas sartén de hierro, colócala unos minutos en el horno para que se caliente antes de añadir la masa.

Luego, en un recipiente grande, mezcla la harina de maíz, la harina de trigo, el polvo de hornear, la sal y el azúcar.

En otro recipiente, bate los huevos con el suero de leche y la mantequilla derretida. La mezcla debe quedar uniforme, pero no hace falta batir demasiado.

Después, incorpora los ingredientes líquidos a los secos. Mezcla solo hasta unir. La masa puede tener algunos pequeños grumos, y eso está bien.

A continuación, añade el queso cheddar y el jalapeño picado. Mezcla con suavidad para distribuirlos sin trabajar demasiado la masa.

Vierte la preparación en el molde. Si quieres una presentación más vistosa, coloca unas rodajas de jalapeño por encima.

Hornea durante 20 a 25 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Finalmente, deja reposar el pan de maíz durante 10 minutos antes de cortarlo. Ese descanso ayuda a que la miga se asiente.

Consejos útiles

Retira las semillas del jalapeño si quieres un picante más suave. Déjalas si buscas más intensidad.

No sobremezcles la masa. Ese es uno de los errores que más endurecen el pan de maíz.

El suero de leche ayuda a conseguir una miga más tierna. Si no tienes, mezcla leche con limón y deja reposar 5 minutos.

La sartén de hierro da bordes más dorados y crujientes.

Para un sabor más profundo, puedes añadir maíz dulce en granos o un poco más de cheddar.

Cómo servir el pan de maíz

El pan de maíz con jalapeño se sirve tibio, cortado en cuadros o rebanadas gruesas. Va muy bien con mantequilla, miel, chili, carnes ahumadas, pollo a la parrilla o platos con salsa.

Al probarlo, debe tener una miga suave, un borde ligeramente crujiente y un picante presente, pero controlado. El maíz aporta dulzor natural, el queso redondea el sabor y el jalapeño deja ese toque fresco que hace que cada bocado tenga más vida.