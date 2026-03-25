Por Fae Boczko, Directora del Departamento de Trastornos del Habla, Lenguaje y Deglución en The New Jewish Home

Para la mayoría de nosotros, tragar una comida o hablar con un ser querido parece algo sencillo. Rara vez nos detenemos a pensar cuán esenciales son estas capacidades para nuestra independencia, dignidad y calidad de vida, hasta que de repente se ven afectadas.

Dificultades al tragar pueden

surgir tras una hospitalización

y requieren atención

especializada./ © Zay Win Htai

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Cuando hablar o tragar deja de ser sencillo

Después de una emergencia médica o de una hospitalización prolongada, muchos adultos mayores experimentan dificultades para tragar o comunicarse. Pueden babear, toser mientras comen, tener dificultades para formar palabras o depender de sondas de alimentación. Estos cambios son tanto físicamente desafiantes como emocionalmente devastadores. La pérdida de la capacidad de comer de forma segura o de expresarse puede sentirse como una pérdida de identidad.

En el Center for Speech, Language, and Swallowing Disorders de The New Jewish Home, creemos que restaurar la comunicación y una deglución segura implica mucho más que rehabilitación. Se trata de restaurar la dignidad.

Rehabilitación especializada para casos complejos

Nuestro centro de última generación ofrece rehabilitación especializada para adultos mayores afectados por enfermedades, lesiones o condiciones crónicas que impactan el habla, el lenguaje y la deglución. Con patólogos del habla y lenguaje licenciados y un Especialista Certificado en Trastornos de la Deglución en el lugar, podemos tratar incluso los casos más complejos, incluidos pacientes con traqueostomías, sondas de alimentación, afecciones neurológicas avanzadas y cánceres de cabeza y cuello después de cirugía.

La importancia de una deglución segura

La deglución no es un acto simple. Requiere una coordinación precisa de los músculos y nervios en la boca, la garganta y las vías respiratorias. Cuando esta coordinación se altera, los alimentos o líquidos pueden entrar en los pulmones, lo que puede provocar neumonía y otras complicaciones graves. Nuestro equipo utiliza evaluaciones clínicas avanzadas y tratamientos basados en evidencia para analizar la fisiología de la deglución de cada paciente y diseñar planes de atención altamente individualizados.

Recuperación paso a paso

Nos enfocamos no en lo que un paciente ha perdido, sino en lo que aún conserva. Al identificar fortalezas y desarrollarlas paso a paso, ayudamos a los pacientes a recuperar funciones de manera segura y con confianza. La recuperación rara vez es lineal. Requiere paciencia, perseverancia y confianza entre el paciente y el equipo de atención. Pero incluso pequeños avances, una palabra más clara, un sorbo de agua más seguro o el primer bocado de comida, pueden representar logros enormes.

Un paciente que llegó a nosotros después de un accidente cerebrovascular grave había sido informado de que tal vez nunca volvería a tragar. Dependía de una sonda de alimentación y se sentía atrapado. A través de una evaluación cuidadosa, terapia dirigida y apoyo constante, gradualmente recuperó la capacidad de comer por vía oral. El día en que volvió a compartir una comida con su familia representó mucho más que nutrición. Fue recuperar su independencia y su autoestima.

La traqueostomía puede afectar

el habla y la deglución,

pero con terapia adecuada

se puede recuperar

la función. /© Pongmoji

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Un enfoque integral en la atención

Otro pilar fundamental de nuestro trabajo es el retiro progresivo de la traqueostomía. Muchos adultos mayores con condiciones médicas complejas llegan con traqueostomías que afectan tanto el habla como la deglución. Hemos desarrollado un enfoque coordinado para este proceso que reúne a médicos, enfermeras y patólogos del habla y lenguaje para evaluar la fisiología, la motivación y la preparación de cada paciente.

Al trabajar como un equipo unificado y adaptar la atención a cada persona, hemos ayudado con éxito a numerosos pacientes a recuperar su voz, respirar con mayor independencia y reconectarse con quienes los rodean.

Más allá de la rehabilitación

Recuperar la capacidad

de comer con seguridad

permite reconectar con

la familia y la vida diaria.

/ © Monkey Business Images

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En esencia, la patología del habla y lenguaje trata sobre la conexión. Se trata de ayudar a alguien a llamar a su hija por su nombre. Se trata de disfrutar una comida favorita sin temor a atragantarse. Se trata de restaurar las experiencias humanas básicas que hacen que la vida sea rica y significativa.

En The New Jewish Home, nos enorgullece brindar atención avanzada basada en evidencia, fundamentada en el respeto, el trabajo en equipo y la compasión.