No todo el mundo sabe que el kipe dominicano tiene raíces en Medio Oriente. Llegó a República Dominicana gracias a inmigrantes árabes, especialmente libaneses, y terminó convirtiéndose en una estrella de cumpleaños, colmados y reuniones familiares.
La versión dominicana es más pequeña que el kibbeh original, más crujiente y casi siempre frita. Es un clásico de picadera que desaparece de la mesa en minutos.
Ingredientes
- 1 taza de trigo bulgur fino
- 1 libra de carne molida de res
- 1 cebolla pequeña rallada
- 2 dientes de ajo triturados
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de sazón en polvo
- 1 cucharada de pasta de tomate
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal para freír
Preparación
Coloca el trigo en un recipiente y cúbrelo con agua caliente. Déjalo reposar hasta que se hidrate y ablande. Escúrrelo muy bien y exprime cualquier exceso de líquido.
Mezcla el trigo hidratado con la carne molida, la cebolla, el ajo, el orégano, el sazón, la pasta de tomate, sal y pimienta. Amasa hasta que todo esté bien integrado.
Toma porciones pequeñas y dales forma alargada u ovalada, presionando ligeramente para compactar.
Fríe en aceite caliente hasta que estén bien dorados y crujientes por fuera. Retira y coloca sobre papel absorbente.
El kipe dominicano debe quedar firme, con una capa exterior crocante y un interior jugoso y bien sazonado.
Cómo se sirve
Se acompaña con limón, salsa picante o simplemente solo. En muchas casas se sirve junto a otras frituras como empanaditas o pastelitos. En cumpleaños dominicanos, si no hay kipe dominicano, alguien va a preguntar por qué.
Pequeño detalle cultural: aunque su origen no sea caribeño, el kipe dominicano ya es parte del ADN gastronómico del país. Eso pasa cuando una receta viaja y encuentra un nuevo hogar.