No todo el mundo sabe que el kipe dominicano tiene raíces en Medio Oriente. Llegó a República Dominicana gracias a inmigrantes árabes, especialmente libaneses, y terminó convirtiéndose en una estrella de cumpleaños, colmados y reuniones familiares.

La versión dominicana es más pequeña que el kibbeh original, más crujiente y casi siempre frita. Es un clásico de picadera que desaparece de la mesa en minutos.

Ingredientes

1 taza de trigo bulgur fino

1 libra de carne molida de res

1 cebolla pequeña rallada

2 dientes de ajo triturados

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de sazón en polvo

1 cucharada de pasta de tomate

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal para freír

Preparación

Coloca el trigo en un recipiente y cúbrelo con agua caliente. Déjalo reposar hasta que se hidrate y ablande. Escúrrelo muy bien y exprime cualquier exceso de líquido.

Mezcla el trigo hidratado con la carne molida, la cebolla, el ajo, el orégano, el sazón, la pasta de tomate, sal y pimienta. Amasa hasta que todo esté bien integrado.

Toma porciones pequeñas y dales forma alargada u ovalada, presionando ligeramente para compactar.

Fríe en aceite caliente hasta que estén bien dorados y crujientes por fuera. Retira y coloca sobre papel absorbente.

El kipe dominicano debe quedar firme, con una capa exterior crocante y un interior jugoso y bien sazonado.

Cómo se sirve

Se acompaña con limón, salsa picante o simplemente solo. En muchas casas se sirve junto a otras frituras como empanaditas o pastelitos. En cumpleaños dominicanos, si no hay kipe dominicano, alguien va a preguntar por qué.

Pequeño detalle cultural: aunque su origen no sea caribeño, el kipe dominicano ya es parte del ADN gastronómico del país. Eso pasa cuando una receta viaja y encuentra un nuevo hogar.