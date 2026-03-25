México apuesta al Mundial 2026 como motor económico y turístico

México quiere convertir el Mundial de 2026 en mucho más que un evento deportivo. El país busca aprovechar la Copa del Mundo como una plataforma para impulsar su economía, atraer turismo y fortalecer su industria a nivel global.

Durante el lanzamiento de la campaña “Lo hecho en México siempre gana”, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, aseguró que el torneo tendrá un impacto económico superior al de Rusia 2018 y Catar 2022.

Un evento con impacto sin precedentes

De acuerdo con proyecciones de la FIFA, el ciclo económico del Mundial 2026 será un 80 % mayor que el de Rusia 2018 y un 70 % superior al de Catar 2022.

Arriola destacó que el torneo en Norteamérica tendrá una dimensión inédita, lo que posiciona a México como un actor clave dentro de las tres sedes del campeonato junto a Estados Unidos y Canadá.

Inversión y modernización de infraestructura

La inversión estimada en el país ronda los 3.000 millones de dólares. Uno de los proyectos más relevantes es la reinauguración del estadio Banorte en Ciudad de México, que representa cerca de 300 millones de dólares.

Según las autoridades, esta modernización no solo responde a las exigencias del torneo, sino que busca garantizar la viabilidad del fútbol mexicano en el largo plazo.

Impulso a la industria nacional

La campaña “Lo hecho en México siempre gana” forma parte de una estrategia más amplia para posicionar la producción nacional durante el Mundial.

Impulsada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial y la FMF, la iniciativa reúne a 27 empresas de distintos sectores, incluso competidoras entre sí, con el objetivo de promover el consumo de bienes fabricados en el país y fortalecer las cadenas de valor.

Expectativa de crecimiento turístico

El Gobierno mexicano prevé la llegada de más de cinco millones de turistas y alrededor de seis millones de visitantes durante el torneo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, estimó que el país podría experimentar un crecimiento del 44 % en el flujo turístico entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Además, se busca distribuir ese impacto más allá de las ciudades sede mediante rutas y experiencias en todo el territorio nacional, apoyadas por herramientas como la aplicación “Conoce México”.

Un escaparate global para el país

El Mundial también representa una oportunidad única de visibilidad internacional. Se estima que el partido inaugural podría alcanzar hasta 6.000 millones de espectadores a nivel global.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que este escenario permitirá reforzar la imagen de México como una potencia manufacturera y uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.