El turismo Nueva York 2025 volvió a consolidarse como uno de los motores clave de la economía de la ciudad, con la llegada de 65 millones de visitantes y un impacto económico total de 84.700 millones de dólares.

De acuerdo con el informe de New York City Tourism + Conventions, el gasto directo de los turistas alcanzó los 55.600 millones de dólares, reflejando la importancia del sector para la actividad económica local.

El turismo nacional impulsa el crecimiento

El crecimiento, aunque moderado, estuvo impulsado principalmente por los viajes dentro de Estados Unidos.

En total, 52,4 millones de turistas nacionales visitaron la ciudad, un aumento del 1,7 % respecto a 2024. La mayoría llegó desde otras zonas del estado de Nueva York, así como desde ciudades como Filadelfia, Washington D.C., Los Ángeles y Boston.

Este flujo interno ayudó a compensar la caída en el turismo internacional.

Caída en visitantes internacionales

En contraste, los viajes internacionales registraron una disminución del 3,2 %, con 12,5 millones de visitantes.

Según la organización, esta caída responde a “desafíos globales” que han afectado los desplazamientos internacionales. Aun así, algunos mercados mostraron crecimiento, como Reino Unido, Italia y México.

Pese a la baja en número de visitantes, el turismo internacional sigue siendo clave, ya que representa aproximadamente la mitad del gasto total.

Impacto en empleo y negocios locales

El turismo respaldó alrededor de 397.000 empleos en la ciudad, beneficiando especialmente a pequeñas empresas y negocios en los cinco distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island.

Además, generó 7.500 millones de dólares en ingresos fiscales, reforzando su papel dentro de la economía pública.

Hoteles, restaurantes, comercios y espacios culturales continúan dependiendo en gran medida del flujo constante de visitantes.

Viajes de ocio y negocios mantienen la demanda

Del total de visitantes, 54,2 millones viajaron por ocio, mientras que 12,6 millones lo hicieron por negocios.

La ocupación hotelera promedio se mantuvo en 84,2 %, prácticamente igual que en 2024, mientras que la demanda alcanzó los 38,1 millones de noches de habitación vendidas, un aumento del 2 %.

Proyecciones para 2026

Las autoridades prevén que la tendencia continúe en 2026, con una estimación de 66,3 millones de visitantes, lo que representaría un crecimiento del 2 %.

Se espera que el turismo nacional siga aumentando hasta los 53,4 millones de viajeros, superando incluso los niveles previos a la pandemia.

Por su parte, el turismo internacional podría recuperarse hasta alcanzar los 12,9 millones de visitantes, regresando a cifras similares a las de 2024.