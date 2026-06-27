El caso del asesino de Long Island es uno de los crímenes más perturbadores en la historia reciente de Nueva York. Durante más de una década, la investigación estuvo rodeada de preguntas sin respuesta, víctimas sin identificar y un misterio que parecía imposible de resolver.

Todo comenzó en diciembre de 2010, cuando la policía realizaba la búsqueda de una mujer desaparecida cerca de Gilgo Beach, una zona costera de Long Island. Lo que encontraron fue algo completamente inesperado: restos humanos enterrados a lo largo de una carretera aislada.

En los meses siguientes, las autoridades descubrieron más cuerpos en la misma área. Muchas de las víctimas eran trabajadoras sexuales que habían anunciado sus servicios en internet y desaparecieron tras reunirse con clientes.

La prensa comenzó a referirse al responsable como el asesino de Long Island, también conocido como el “asesino de Gilgo Beach”.

La investigación se convirtió rápidamente en uno de los mayores desafíos para las fuerzas del orden de Nueva York. Durante años, los detectives analizaron pruebas, revisaron llamadas telefónicas y siguieron innumerables pistas sin lograr identificar a un sospechoso.

Uno de los elementos más inquietantes era que el responsable parecía actuar con extrema cautela. Algunas víctimas habían recibido llamadas realizadas desde teléfonos desechables, dificultando enormemente el rastreo.

El caso permaneció estancado durante más de una década.

Sin embargo, los avances en tecnología forense y el análisis de registros históricos terminaron cambiando el rumbo de la investigación. En julio de 2023, las autoridades arrestaron a Rex Heuermann, un arquitecto residente en Long Island.

Los investigadores señalaron que diversas pruebas, incluyendo análisis de ADN, registros telefónicos y otros elementos recopilados durante años, lo vinculaban con varios de los asesinatos.

Es importante señalar que, aunque Heuermann ha sido acusado en múltiples casos relacionados con la investigación, el proceso judicial continúa desarrollándose. Como ocurre en cualquier caso penal, las acusaciones deben ser evaluadas por los tribunales.

El caso del asesino de Long Island llamó la atención internacional no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también por las dificultades de la investigación. Muchos familiares de las víctimas pasaron años esperando respuestas mientras el misterio crecía.

Más de una década después de los primeros hallazgos en Gilgo Beach, la historia sigue evolucionando. Lo que comenzó como la búsqueda de una persona desaparecida terminó revelando uno de los casos criminales más notorios de la región de Nueva York.

Y aunque las autoridades creen estar más cerca que nunca de la verdad, todavía quedan preguntas pendientes sobre el alcance total de los crímenes y el número definitivo de víctimas relacionadas con el caso.