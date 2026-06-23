El exministro ecuatoriano del Interior José Serrano fue trasladado por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos desde el centro de detención Krome, en Miami, después de que incendios forestales cercanos obligaran a evacuar a migrantes retenidos en esa instalación.

ICE confirmó a EFE que comenzó a mover detenidos durante el fin de semana por precaución, debido a los fuegos registrados en los alrededores del Centro de Procesamiento de Servicio Krome. Medios locales de Miami también reportaron que la agencia evacuó a personas detenidas por los incendios en el oeste de Miami-Dade.

La agencia no precisó cuántos migrantes fueron trasladados ni reveló sus identidades. Sin embargo, registros públicos citados por EFE indican que Serrano figuraba entre los detenidos en Krome antes del incendio y que ahora aparece bajo custodia en el Centro Correccional de Adams County, en Misisipi.

ICE habla de una medida preventiva

El incendio conocido como “Corrections” ha quemado unas 330 acres, equivalentes a 133,5 hectáreas, cerca del centro Krome, según el Servicio Forestal de Florida.

“Durante el fin de semana, por precaución, ICE comenzó a evacuar el Centro de Procesamiento de Servicio Krome debido a incendios forestales que se registran en los alrededores del centro de detención”, indicó un portavoz de la agencia en una respuesta enviada por correo electrónico.

El vocero agregó que los detenidos fueron movidos a otras instalaciones de ICE dentro y fuera de Florida. También aseguró que la evacuación se llevaba a cabo de forma ordenada y sin incidentes reportados.

La agencia indicó que continuará coordinando con el Servicio Forestal de Florida para monitorear cualquier situación que pueda surgir.

Serrano enfrenta un proceso migratorio en EE.UU.

José Serrano fue ministro del Interior de Ecuador entre 2011 y 2016 durante el gobierno de Rafael Correa. También fue presidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana.

Según reportes de medios ecuatorianos, Serrano permanece detenido por temas migratorios en Estados Unidos desde agosto pasado y ha presentado recursos judiciales para intentar recuperar su libertad. Primicias informó recientemente que una jueza estadounidense autorizó al exministro a presentar una nueva demanda de hábeas corpus en su caso migratorio.

Una corte migratoria falló en mayo que Serrano recibirá protección bajo la Convención Contra la Tortura, conocida como CAT. Eso significa que Estados Unidos no puede deportarlo por ahora, aunque no implica automáticamente su liberación.

El exfuncionario continúa buscando su salida de custodia mediante vías judiciales.

Acusado en Ecuador por el caso Villavicencio

El caso de Serrano tiene una fuerte carga política y judicial en Ecuador. La Fiscalía ecuatoriana lo acusa de ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 a la salida de un mitin.

The Cuenca Dispatch reportó que fiscales ecuatorianos vincularon a Serrano y a otros acusados con la planificación y financiación del crimen, una acusación que ha sacudido el escenario político del país.

Villavicencio fue una figura crítica del correísmo y uno de los candidatos presidenciales más visibles durante la campaña de 2023. Su asesinato marcó un antes y un después en la discusión sobre seguridad, crimen organizado y violencia política en Ecuador.

Serrano, por su parte, ha enfrentado señalamientos desde Estados Unidos mientras su situación migratoria sigue pendiente.

Otros detenidos también fueron movidos

EFE informó que entre los detenidos en Krome también estaba Dimitri Vorbe, empresario haitiano considerado una de las figuras más poderosas de Haití. Según el reporte, Vorbe también fue trasladado al Centro Correccional de Adams County, en Misisipi.

ICE no informó cuánto tiempo permanecerán los detenidos fuera de Krome ni cuándo podrían regresar, si las condiciones alrededor del centro mejoran.

La evacuación ocurre en un momento de mayor escrutinio sobre los centros de detención migratoria en Florida. Organizaciones defensoras de migrantes han denunciado dificultades para localizar a detenidos cuando son trasladados de un estado a otro, especialmente cuando los cambios ocurren con poco aviso.

Una situación abierta

Por ahora, el traslado de Serrano no cambia de fondo su situación legal. El exministro sigue bajo custodia migratoria en Estados Unidos, mantiene pendiente su batalla judicial para ser liberado y continúa requerido por la justicia ecuatoriana.

La evacuación de Krome añade un elemento logístico a un caso ya complejo. Para ICE, el movimiento responde a una emergencia por incendios. Para Serrano, significa un nuevo traslado dentro de una cadena de detención que sigue bajo revisión judicial.

El caso permanece abierto en dos frentes: en Estados Unidos, por su situación migratoria y su petición de hábeas corpus; y en Ecuador, por las acusaciones relacionadas con el asesinato de Fernando Villavicencio.