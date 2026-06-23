Una nota enviada a varios medios de comunicación y presuntamente vinculada al secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, afirma que la mujer de 84 años habría muerto poco después de ser raptada.

La comunicación, reportada por medios estadounidenses, sería el segundo mensaje atribuido a los presuntos secuestradores. En ella se asegura que la muerte de Guthrie no habría sido intencional, aunque las autoridades todavía no han confirmado públicamente ese desenlace.

El caso continúa bajo investigación. El cuerpo de la mujer no ha sido localizado y tanto el FBI como autoridades locales mantienen abierta la búsqueda de respuestas sobre lo ocurrido en su vivienda al norte de Tucson, Arizona.

Según AP, CNN y otros medios que citaron fuentes policiales, las autoridades consideran que las notas podrían ser auténticas y enviadas por personas vinculadas a la desaparición.

Una desaparición tratada como secuestro

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero en su casa del área de Tucson, después de cenar con su hija mayor. Su familia reportó su desaparición al día siguiente, cuando no acudió a la iglesia.

Desde los primeros días, las autoridades trataron el caso como algo más grave que una desaparición común. Cerca de la entrada de la casa se encontraron restos de sangre, y el FBI difundió posteriormente videos de vigilancia en los que aparecía un hombre enmascarado en el porche de la residencia esa misma noche.

CBS News reportó previamente que las autoridades obtuvieron imágenes de un posible sospechoso, descrito como un hombre de complexión promedio y de unos 5 pies 9 pulgadas a 5 pies 10 pulgadas de estatura, que aparecía con mascarilla, guantes y una mochila negra.

El hallazgo de la sangre, la ausencia de la mujer y las imágenes de seguridad llevaron a los investigadores a considerar que Guthrie pudo haber sido llevada contra su voluntad.

Notas de rescate y cautela de los medios

Antes de la nota que afirma su muerte, varios medios recibieron una primera comunicación en la que se exigía un rescate de varios millones de dólares.

CNN y una estación local de Arizona que también recibió los mensajes acordaron con las fuerzas de seguridad y la familia no divulgar inicialmente el contenido completo. La decisión buscaba no comprometer la verificación de futuras comunicaciones ni afectar el avance de la investigación.

AP reportó que las organizaciones noticiosas limitaron la publicación de detalles para preservar la utilidad investigativa de las notas y permitir que las autoridades evaluaran posibles mensajes posteriores.

Esa cautela refleja la sensibilidad del caso. Cada dato divulgado puede afectar a la investigación, especialmente cuando los mensajes podrían provenir de las personas responsables del secuestro.

Recompensas y búsqueda federal

La familia de Nancy Guthrie ofreció una recompensa de 1 millón de dólares por información que ayudara a encontrarla. Además, advirtió que la mujer tenía problemas de salud, un factor que aumentó la urgencia de la búsqueda desde el inicio.

El FBI también ofreció 100.000 dólares por pistas que permitieran ubicar a Guthrie o capturar a los responsables de su desaparición.

Durante meses, investigadores federales y locales han seguido distintas líneas de búsqueda. Sin embargo, no se ha informado de un arresto definitivo ni de la recuperación del cuerpo de la mujer.

The Times reportó que una segunda nota afirmaba que Guthrie habría muerto poco después de ser secuestrada y que su muerte habría sido accidental, aunque su paradero sigue sin resolverse.

Savannah Guthrie, en medio de una tragedia familiar

Nancy Guthrie es la madre de Savannah Guthrie, una de las presentadoras más conocidas de la televisión matutina en Estados Unidos por su trabajo en NBC.

Desde el inicio del caso, la notoriedad pública de Savannah colocó la desaparición bajo una atención nacional intensa. Aun así, la familia ha pedido que el enfoque se mantenga en la búsqueda de Nancy y en cualquier información que pueda ayudar a las autoridades.

El caso también ha generado preocupación por la vulnerabilidad de adultos mayores que viven solos o con movilidad limitada. En situaciones de secuestro, las primeras horas suelen ser críticas, pero esta investigación ya se ha extendido durante meses.

Una investigación sin cierre

La nueva nota añade un elemento doloroso, pero no cierra el caso. Mientras el cuerpo de Nancy Guthrie no sea encontrado y las autoridades no confirmen oficialmente su muerte, la investigación continúa activa.

La posibilidad de que los mensajes sean auténticos aumenta la gravedad del caso. Sin embargo, los investigadores todavía deben determinar quién los envió, si contienen información verificable y dónde podría estar la mujer.

Por ahora, el caso de Nancy Guthrie sigue en un punto difícil: con indicios de secuestro, notas de rescate, una posible admisión de muerte y una familia que aún espera respuestas.

Las autoridades insisten en que cualquier pista puede ser clave. En un caso marcado por silencio, miedo y comunicaciones cuidadosamente manejadas, la prioridad sigue siendo encontrar a Nancy Guthrie y llevar ante la justicia a quienes estén detrás de su desaparición.