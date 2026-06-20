Por: Jeickson Pichardo

Fotos: Alejandro Gutierrez

Las oficinas de El Especialito recibieron a dos generaciones de talento salsero: Willy García, una de las voces más reconocidas de la salsa, y su hija Lala García, quien comienza a abrirse camino en la industria musical con una propuesta propia y una fuerte conexión con sus raíces.

Durante su visita, padre e hija compartieron una conversación sobre trayectoria, legado, familia y los desafíos que enfrenta la salsa en una industria musical en constante transformación.

Willy García recuerda su etapa en Grupo Niche

Con una carrera que ha dejado huella en la música latina, Willy García continúa siendo una de las figuras más admiradas de la salsa romántica. Su paso por Grupo Niche marcó una etapa fundamental de su desarrollo artístico y dio vida a interpretaciones que hoy forman parte de la historia del género.

Durante la entrevista, el cantante recordó algunos de los momentos más significativos de aquellos años, incluyendo las intensas giras y jornadas de trabajo que vivió junto a la agrupación. Entre las anécdotas compartidas, destacó las ocasiones en las que llegaron a realizar hasta cinco presentaciones en un mismo día durante sus visitas a Nueva York.

Más allá del éxito internacional, García reflexionó sobre las experiencias que han definido su vida personal y profesional. El artista resaltó la importancia de la paciencia, la perseverancia y la confianza en los tiempos de la vida, asegurando que cada etapa llega cuando debe llegar.

Lala García apuesta por la salsa con su sencillo “Tú”

Uno de los momentos más especiales de la visita fue la presentación de Lala García, quien actualmente desarrolla su propia carrera artística. La joven cantante visitó El Especialito para promocionar su más reciente sencillo, “Tú”, una propuesta que apuesta por la salsa en un panorama musical dominado por otros géneros.

Lala explicó que decidió mantenerse fiel a su identidad artística y a las raíces musicales con las que creció. Aunque durante años veía la música únicamente como la profesión de su padre, con el tiempo descubrió una pasión propia que la llevó a construir su propio camino dentro de la industria.

El homenaje a Sergio George en Nueva York

La cantante también compartió su entusiasmo por participar en el concierto “Ataca Sergio”, celebrado recientemente en Nueva York como homenaje al reconocido productor Sergio George.

Para Lala, la presentación representó una oportunidad importante en su carrera, al tratarse de una de sus primeras experiencias frente al público neoyorquino en un escenario de gran relevancia para la música latina.

El evento reunió a importantes figuras de la salsa como La India, Oscar D’León y Luis Enrique, quienes se unieron para celebrar la trayectoria y contribución de Sergio George al desarrollo de la música latina.

Willy García celebra el éxito de “Amanecí con ganas de ti”

Actualmente, Willy García mantiene una agenda activa de presentaciones y nuevos proyectos musicales. Durante la conversación también destacó la acogida que ha tenido su reciente éxito “Amanecí con ganas de ti”, canción que continúa ganando popularidad entre los seguidores de la salsa en distintos países de Latinoamérica.

La visita de Willy y Lala García a El Especialito dejó en evidencia el legado de una de las voces más importantes de la salsa contemporánea y el surgimiento de una nueva generación comprometida con mantener vivo el género.

Padre e hija compartieron recuerdos, enseñanzas y sueños, demostrando que la música sigue siendo el vínculo que conecta sus historias y proyecta su futuro dentro de la salsa.