Menu
Home/Insólito/La Copa del Mundo que fue robada dos veces y desapareció para siempre

La Copa del Mundo que fue robada dos veces y desapareció para siempre

Facebook
Twitter
Pinterest
El Presidente de Francia , Albert Lebrun , estrecha la mano del capitán de la selección nacional de Italia, Peppino Meazza, en el momento de hacerle entrega de la Copa Jules Rimet , tras la victoria del equipo italiano sobre Hungría , por 4-2.

La historia de la Copa Jules Rimet parece una mezcla de película policiaca, aventura deportiva y misterio sin resolver. Mucho antes del actual trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, existió una copa que sobrevivió a guerras, celebró campeonatos históricos y fue robada en dos ocasiones. La segunda vez, desapareció para siempre.

La Copa Jules Rimet fue creada para premiar al campeón de la Copa del Mundo y recibió su nombre en honor al presidente de la FIFA que impulsó el torneo. El trofeo representaba a Niké, la diosa griega de la victoria, y estaba fabricado en oro.

Su primer gran incidente ocurrió en 1966, pocos meses antes de que Inglaterra organizara el Mundial.

Mientras era exhibida en el Westminster Central Hall de Londres, la copa fue robada el 20 de marzo de ese año. La desaparición provocó una enorme investigación policial y una gran preocupación internacional. Después de todo, faltaban pocos meses para el inicio del torneo más importante del fútbol.

La solución llegó de la forma más inesperada.

Siete días después del robo, un perro llamado Pickles estaba paseando con su dueño por un barrio del sur de Londres cuando detectó un paquete sospechoso escondido bajo unos arbustos. Al acercarse descubrieron que se trataba de la Copa Jules Rimet, envuelta en papel periódico.

Pickles se convirtió en una celebridad instantánea. Recibió premios, apareció en televisión e incluso protagonizó campañas publicitarias. Para muchos aficionados, el perro había salvado el Mundial.

Pero la historia aún no había terminado.

En 1970, Brasil ganó su tercera Copa del Mundo al conquistar el torneo en México. Según las reglas vigentes en aquel momento, el primer país que lograra tres títulos conservaría la copa original de forma permanente.

Así fue como la Copa Jules Rimet terminó en Brasil.

Un primer plano de la Copa Jules Rimet, trofeo de la Copa del Mundo de Fútbol, que ha recaído en la selección de Brasil al vencer en la final a Checoslovaquia por tres goles a uno. EFE.

Sin embargo, el 20 de diciembre de 1983 ocurrió el robo definitivo. La copa se encontraba en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, protegida dentro de una vitrina. Los delincuentes descubrieron que, aunque el vidrio era resistente, la parte posterior de la estructura estaba hecha de madera.

Utilizando herramientas simples, lograron llevarse el trofeo.

La policía identificó a varios sospechosos y realizó numerosas investigaciones, pero la copa nunca apareció. La teoría más aceptada sostiene que fue fundida para vender el oro en el mercado negro, destruyendo para siempre uno de los objetos más importantes en la historia del deporte.

Hoy, la FIFA utiliza el trofeo diseñado por Silvio Gazzaniga, introducido en 1974. A diferencia de la antigua copa, este galardón nunca pasa a ser propiedad definitiva de ningún país.

La Copa Jules Rimet sigue siendo una leyenda. Fue encontrada por un perro, celebró algunos de los momentos más importantes del fútbol y terminó desapareciendo en circunstancias que continúan fascinando a los aficionados décadas después.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Insólito
El cementerio del Everest: los cuerpos que siguen marcando el camino hacia la cima
June 19, 7:00 AM
By
Insólito
La momia que parecía sangrar después de la muerte: el misterio de San Charbel
June 18, 7:00 AM
By
Insólito
Saint-Pierre: la ciudad que desapareció en minutos bajo la furia de un volcán
June 17, 7:00 AM
By
Insólito
El asesinato que fue resuelto gracias a un tiburón: el extraño caso que conmocionó a Australia
June 16, 7:00 AM
By
Insólito
Las hermanas Dionne: las quintillizas que fueron exhibidas como una atracción turística
June 15, 7:00 AM
By
Insólito
El lago Nyos: la nube invisible que mató a más de 1.700 personas en una noche
June 14, 7:00 AM
By
Insólito
El experimento Tuskegee: cuando cientos de hombres fueron engañados durante 40 años
June 13, 7:00 AM
By
Insólito
La Desconocida del Sena: el rostro de una joven que se convirtió en leyenda
June 12, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *