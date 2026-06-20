Un buen pesto cambia por completo una ensalada de pasta. No la cubre como una salsa pesada, la perfuma. La albahaca, el ajo, el queso y el aceite de oliva se adhieren a la pasta fría y crean una base fresca, intensa y muy fácil de adaptar.

Esta versión funciona especialmente bien para reuniones, almuerzos ligeros o comidas al aire libre. Se prepara con pasta corta, tomates cherry, mozzarella y un pesto sencillo que mantiene el plato vivo sin volverlo grasoso. La clave está en cocinar la pasta al dente, enfriarla correctamente y mezclarla cuando todavía conserva algo de humedad.

Para que la ensalada de pasta quede equilibrada, el pesto debe sentirse presente, pero no dominar cada bocado.

Ingredientes para la ensalada de pasta

350 g de pasta corta, como fusilli, penne o farfalle

1 taza de tomates cherry partidos a la mitad

1 taza de mozzarella fresca en bolitas o cubos

1/4 taza de queso parmesano rallado

1/4 taza de piñones, nueces o almendras tostadas, opcional

1 puñado de hojas de albahaca fresca

Sal y pimienta al gusto

Para el pesto

2 tazas de hojas de albahaca fresca

1/3 taza de aceite de oliva

1/4 taza de queso parmesano rallado

2 cucharadas de piñones, nueces o almendras

1 diente de ajo pequeño

1 cucharada de jugo de limón

Sal al gusto

Preparación

Primero, cocina la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. No la cocines de más, porque debe mantener firmeza después de enfriarse.

Luego, escurre la pasta y enjuágala brevemente con agua fría para detener la cocción. Déjala escurrir bien, pero no la seques por completo.

Mientras tanto, prepara el pesto. Coloca en una licuadora o procesador la albahaca, el aceite de oliva, el parmesano, los frutos secos, el ajo, el jugo de limón y la sal. Procesa hasta obtener una salsa suave, pero con algo de textura.

Después, coloca la pasta en un recipiente amplio y añade el pesto poco a poco. Mezcla con suavidad para cubrir cada pieza sin romperla.

A continuación, incorpora los tomates cherry, la mozzarella y el parmesano. Ajusta con sal, pimienta y un poco más de jugo de limón si hace falta.

Finalmente, refrigera durante 20 a 30 minutos antes de servir. Justo antes de llevarla a la mesa, mezcla nuevamente y termina con albahaca fresca y frutos secos tostados si los usas.

Consejos útiles

Usa pasta corta con forma que retenga bien el pesto. Fusilli y farfalle funcionan muy bien.

No añadas todo el pesto de golpe. Es mejor ajustar según la textura de la pasta.

El limón ayuda a mantener el sabor fresco y evita que el pesto se sienta pesado.

Si la ensalada queda seca después de refrigerar, añade un chorrito de aceite de oliva antes de servir.

Agrega la mozzarella cuando la pasta ya esté fría para que conserve su textura.

Cómo servir la ensalada de pasta

La ensalada de pasta al pesto se sirve fría o a temperatura ambiente. Queda muy bien como acompañamiento de pollo, pescado, carnes a la parrilla o como plato principal ligero.

Al probarla, debe sentirse fresca, aromática y bien integrada. La pasta sostiene el pesto, los tomates aportan jugo y acidez, y la mozzarella suaviza el conjunto. Es una receta sencilla, pero con buen pesto y buena pasta puede convertirse en el plato que todos vuelven a servirse.