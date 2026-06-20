Cuidar la memoria no depende de un solo suplemento ni de ejercicios mentales aislados. El cerebro responde a los hábitos diarios, especialmente a la alimentación, el sueño y el movimiento. Aunque el envejecimiento puede traer cambios normales en la rapidez para recordar nombres o detalles, existen medidas simples que ayudan a mantener una mejor salud cerebral a lo largo del tiempo.

La alimentación cumple un papel importante porque el cerebro necesita energía y nutrientes para funcionar bien. Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, granos integrales, nueces, semillas, pescado y aceite de oliva puede apoyar la salud del corazón y de los vasos sanguíneos, algo clave para el cerebro. Lo que favorece la circulación también puede favorecer la memoria, ya que el cerebro depende de un buen flujo de sangre y oxígeno.

Para cuidar la memoria, también conviene limitar el exceso de azúcares añadidos, grasas saturadas, ultraprocesados y alcohol. Estos hábitos no dañan la memoria de un día para otro, pero cuando se vuelven frecuentes pueden afectar el metabolismo, la presión arterial, el sueño y la inflamación, factores relacionados con la salud cognitiva.

El sueño es otro pilar. Mientras dormimos, el cerebro organiza información, consolida aprendizajes y realiza procesos de limpieza y recuperación. Dormir poco o dormir mal puede afectar la concentración, la atención y la capacidad de retener datos nuevos. Por eso, mantener horarios regulares, reducir pantallas antes de dormir y crear un ambiente tranquilo puede ser más importante de lo que parece.

El movimiento también ayuda. Según los CDC, la actividad física regular puede mejorar la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas y el equilibrio emocional. Caminar, bailar, nadar, montar bicicleta o hacer ejercicios de fuerza pueden beneficiar al cerebro porque mejoran la circulación, reducen el estrés y apoyan la salud cardiovascular.

Cuidar la memoria también implica atender otros factores de salud. La presión alta, la diabetes, el colesterol elevado, la depresión, la pérdida auditiva y algunos medicamentos pueden influir en la función cognitiva. Por eso, los chequeos médicos y el control de condiciones crónicas forman parte de una buena prevención.

No hay que esperar a tener problemas serios para empezar. Leer, aprender algo nuevo, mantener vida social, dormir mejor, moverse más y comer con mayor calidad son decisiones que suman. La memoria no se cuida con perfección, sino con constancia. Y mientras más temprano se adopten estos hábitos, más herramientas tendrá el cerebro para mantenerse activo y resistente con los años.