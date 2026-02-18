Un hombre armado en el Capitolio fue detenido este martes luego de correr hacia el complejo legislativo con una escopeta cargada. El incidente no dejó heridos ni generó amenazas adicionales, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía del Capitolio, el joven de 18 años salió de una camioneta Mercedes blanca estacionada en la Avenida Maryland y avanzó en dirección al edificio. Los agentes lo interceptaron al pie de una escalera cercana a la fachada oeste.

El jefe policial, Michael G. Sullivan, explicó que los oficiales le apuntaron con sus armas y le ordenaron que soltara la escopeta. El sospechoso obedeció de inmediato y fue arrestado en el lugar sin que se produjera ningún disparo.

Equipamiento táctico y cargos

Las autoridades informaron que el detenido portaba un chaleco táctico, guantes y munición adicional. En el interior del vehículo también se encontraron un casco de Kevlar y una máscara de gas.

El joven fue identificado como Carter Camacho, residente del estado de Georgia. Enfrenta cargos por actividades ilícitas, portación de rifle sin licencia y posesión de arma de fuego y munición no registradas.

Tras el incidente, la Policía cerró temporalmente un tramo de la Avenida Maryland, en las inmediaciones del Monumento a Garfield. Además, solicitó a la ciudadanía que comparta cualquier grabación que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

El Congreso no se encontraba en sesión esta semana. Sin embargo, el episodio ocurre en un contexto de aumento de amenazas contra legisladores y del refuerzo de medidas de seguridad en el complejo del Capitolio.