El especial 20 años Hannah Montana llegará a Disney+ el próximo 24 de marzo, marcando el regreso de Miley Cyrus al personaje que la convirtió en un fenómeno global. La serie, que se emitió entre marzo de 2006 y enero de 2011, fue uno de los mayores éxitos juveniles de su generación.

La cantante anunció el proyecto en sus redes sociales con un mensaje que remite a sus inicios. El especial incluirá una entrevista conducida por Alex Cooper, en la que Cyrus reflexionará sobre la creación de Miley Stewart, la adolescente que llevaba una doble vida como estrella pop bajo el nombre de Hannah Montana.

Según informó Disney en un comunicado, la conversación ofrecerá una mirada íntima al impacto cultural del personaje y al vínculo que se formó con millones de seguidores alrededor del mundo. Además, el especial incorporará imágenes de archivo inéditas y permitirá revivir algunos de los escenarios más recordados de la serie.

Entre ellos estarán la sala de estar de la familia Stewart y el icónico armario donde Miley se transformaba en Hannah. También se recuperarán anotaciones familiares y detalles detrás de cámaras que no habían sido mostrados públicamente.

Cyrus aseguró que Hannah Montana siempre será parte de su identidad artística. Destacó que el programa se transformó en una experiencia compartida que marcó su vida y la de sus fans. Asimismo, expresó orgullo por el hecho de que la serie siga teniendo relevancia dos décadas después de su estreno.

Por su parte, Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, señaló que la producción inspiró a toda una generación a soñar en grande y abrazar todas sus facetas. Subrayó que el especial busca ser una carta de agradecimiento a los seguidores que han mantenido viva la conexión con la serie.

Antes del estreno, Disney+ habilitará desde el 19 de febrero una colección dedicada a Hannah Montana. La plataforma ofrecerá las cuatro temporadas completas, la película y el concierto “Lo Mejor de Ambos Mundos”, permitiendo a los espectadores revivir el fenómeno que definió una era en la televisión juvenil.