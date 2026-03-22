Piso 21 se une a Juan Duque en Regalito, una canción que mezcla romanticismo con ritmo latino ligero y pegajoso. El Piso 21 Juan Duque Regalito video oficial presenta una historia de amor contada con un tono optimista, donde el protagonista reconoce sus errores del pasado pero promete hacer las cosas bien esta vez. La letra gira alrededor de esa persona especial que llega cuando menos lo esperas y termina convirtiéndose en un verdadero “regalito” en la vida.

Musicalmente, el tema combina pop latino con influencias urbanas y un toque de merengue moderno, creando una vibra alegre y bailable. Esa mezcla de ritmos mantiene el sello melódico de Piso 21 mientras Juan Duque aporta frescura y carisma a la interpretación. El resultado es una canción romántica, ligera y muy pegajosa que celebra el amor con actitud positiva y ritmo contagioso.