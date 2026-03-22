La abducción de Pascagoula es uno de los relatos más inquietantes dentro de la historia moderna de los supuestos encuentros con objetos voladores no identificados. El caso ocurrió el 11 de octubre de 1973 en Pascagoula, una ciudad costera del estado de Misisipi, y desde entonces ha permanecido como uno de los episodios más discutidos por investigadores del fenómeno OVNI.

Esa noche, Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19, se encontraban pescando cerca del río Pascagoula. Según su testimonio, escucharon un extraño zumbido y observaron una luz brillante descendiendo cerca del lugar donde estaban.

Los dos hombres afirmaron que una nave ovalada apareció suspendida sobre el agua. De su interior, aseguraron, salieron tres criaturas de apariencia inusual. Las describieron con piel gris, ojos grandes y extremidades que terminaban en algo parecido a pinzas o garras, lo que Hickson comparó con las de un crustáceo.

Según su relato, las criaturas los llevaron al interior de la nave, donde fueron examinados por una especie de dispositivo o entidad mecánica que parecía realizar una revisión médica. Después de lo que describieron como varios minutos de análisis, ambos fueron liberados en el mismo lugar donde habían sido tomados.

La abducción de Pascagoula tomó un giro inesperado cuando los hombres acudieron inmediatamente a la oficina del sheriff para denunciar lo ocurrido. Los agentes, escépticos, decidieron dejar a los dos testigos solos en una sala mientras grababan secretamente la conversación con un dispositivo oculto.

Esperaban escuchar a los hombres admitir que se trataba de una broma. Sin embargo, la grabación reveló algo diferente. En ella se escuchaba a Parker llorando y a Hickson tratando de tranquilizarlo mientras ambos hablaban con evidente miedo sobre lo que creían haber vivido.

Con el paso de los años, los dos mantuvieron su versión sin cambios importantes. Parker continuó defendiendo la historia durante décadas, mientras Hickson también sostuvo su relato hasta su muerte.

La abducción de Pascagoula nunca pudo ser confirmada ni desmentida de manera definitiva. Para algunos investigadores es uno de los casos más creíbles dentro de la ufología. Para otros, sigue siendo un ejemplo de cómo experiencias extrañas pueden interpretarse de maneras muy distintas.

Medio siglo después, el misterio continúa alimentando debates entre escépticos, científicos y entusiastas del fenómeno OVNI. La pregunta sigue siendo la misma: qué fue realmente lo que aquellos dos hombres vieron aquella noche junto al río.