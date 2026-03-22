Las paperas vuelven a aparecer en algunas regiones de Estados Unidos, lo que ha despertado preocupación entre las autoridades sanitarias. Aunque la enfermedad es prevenible con vacuna, los reportes recientes recuerdan que los virus controlados durante décadas aún pueden reaparecer.

En Maryland, por ejemplo, las autoridades de salud confirmaron varios casos de paperas en lo que va del año. A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también han registrado nuevos contagios en distintas jurisdicciones.

Las paperas son una infección viral causada por el virus de las paperas, que pertenece a la familia de los paramixovirus. La enfermedad afecta principalmente a las glándulas salivales, especialmente las glándulas parótidas, ubicadas cerca de las orejas.

El virus se transmite a través de la saliva o de gotas respiratorias. Esto significa que puede propagarse cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o comparte utensilios, bebidas o alimentos.

Síntomas más comunes

El síntoma más característico de las paperas es la inflamación de las glándulas salivales, lo que produce mejillas hinchadas y dolor en la mandíbula. También pueden aparecer fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular y pérdida del apetito.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y tres semanas después de la exposición al virus. En muchos niños la enfermedad es leve, e incluso algunos pueden no presentar síntomas claros.

En adolescentes y adultos, los síntomas suelen ser más intensos y el riesgo de complicaciones es mayor.

Posibles complicaciones

Aunque la mayoría de los casos se resuelven sin consecuencias graves, las paperas pueden provocar complicaciones. Entre ellas se encuentran la inflamación de los testículos en hombres, conocida como orquitis, y la inflamación de los ovarios o del tejido mamario en mujeres.

En casos poco frecuentes, el virus puede afectar el sistema nervioso y causar meningitis o encefalitis. También se han reportado casos raros de pérdida permanente de audición.

Vacunación y brotes

La vacuna triple viral, que protege contra sarampión, paperas y rubéola, ha reducido drásticamente los casos desde su introducción en la década de 1960. Antes de la vacunación generalizada, las paperas eran una enfermedad común durante la infancia.

Dos dosis de la vacuna ofrecen aproximadamente un 86 por ciento de protección contra la infección. Sin embargo, ninguna vacuna es completamente perfecta. Algunas personas vacunadas pueden infectarse, aunque generalmente presentan síntomas más leves.

Los brotes suelen ocurrir en lugares donde las personas conviven en espacios cerrados durante largos periodos, como universidades, escuelas o equipos deportivos.

Aunque el número de casos sigue siendo mucho menor que antes de la vacunación, los expertos recuerdan que mantener altas tasas de inmunización es clave para evitar que enfermedades prevenibles vuelvan a propagarse ampliamente.