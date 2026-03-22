Pollo a la milanesa crujiente por fuera y jugoso por dentro

El sonido lo dice todo. Cuando el cuchillo rompe la capa dorada y crujiente, sabes que salió bien. El pollo a la milanesa no necesita salsa complicada ni ingredientes raros. Necesita un buen empanizado y aceite a la temperatura correcta.

Es una receta que viajó desde Italia y se instaló en América Latina con naturalidad. En cada país cambió un poco, pero la base sigue intacta: filetes finos, huevo, pan rallado y fritura rápida.

Funciona en almuerzos familiares, en cenas rápidas o incluso en un sándwich improvisado al día siguiente.

Ingredientes

  • 4 filetes de pechuga de pollo
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 2 huevos
  • 1 taza de harina
  • 1 ½ tazas de pan rallado
  • ½ taza de queso rallado opcional
  • Aceite para freír

Preparación

  1. Aplana ligeramente los filetes si están gruesos. Deben tener un grosor uniforme.
  2. Sazona el pollo con sal y pimienta.
  3. Pasa cada filete por harina, sacudiendo el exceso.
  4. Sumérgelo en huevo batido.
  5. Cubre con pan rallado presionando para que se adhiera bien. Si usas queso rallado, mézclalo con el pan antes.
  6. Calienta suficiente aceite en una sartén amplia.
  7. Fríe el pollo a fuego medio hasta que esté dorado por ambos lados y completamente cocido por dentro.
  8. Coloca sobre papel absorbente antes de servir.

Para que quede perfecta

  • No frías a fuego demasiado alto; se quema por fuera y queda crudo por dentro.
  • Si quieres más crocancia, repite el paso de huevo y pan rallado.
  • También puedes hornearla a 200 °C con un poco de aceite por encima si prefieres una versión más ligera.

El pollo a la milanesa se sirve recién hecho. Con unas gotas de limón por encima y una ensalada fresca al lado, no necesita nada más.

