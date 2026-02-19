Un clásico del hip hop mexicano vuelve a sonar con fuerza, pero ahora desde una nueva generación. Alemán y Gera MX unen fuerzas bajo el proyecto Rich Mafia para presentar “Sí Señor”, un Amazon Music Original que reinterpreta el icónico tema de Control Machete y lo proyecta hacia el presente.

Más que una simple versión, la canción funciona como un puente entre épocas. El lanzamiento forma parte de la experiencia rumbo a Vive Latino 2026 y ya está disponible dentro de la playlist oficial del festival en Amazon Music, reforzando el vínculo entre el legado del rap nacional y su evolución actual.

“Sí Señor” fue uno de los temas que ayudó a llevar el hip hop mexicano a escenarios internacionales. Ahora, en voz de Alemán y Gera MX, el himno adquiere una nueva energía sin perder el respeto por su historia. Para los artistas, reinterpretar este tema es reconocer el camino abierto por Control Machete y afirmar que el movimiento sigue creciendo.

Rich Mafia representa una nueva etapa creativa para ambos raperos. La colaboración combina contundencia lírica, identidad independiente y una conexión directa con la calle. Con este proyecto, buscan consolidar una propuesta que dialogue tanto con quienes vivieron el auge del rap noventero como con nuevas generaciones.

El lanzamiento también reafirma el compromiso de Amazon Music por impulsar talento local y generar experiencias auténticas. Además de su participación en Vive Latino 2026, los fans podrán seguir el festival en vivo a través de la plataforma, ampliando el alcance del evento más allá del escenario físico.

Como parte de la experiencia, Amazon Music activó el programa “Stream to Win”, que permitirá a 40 ganadores asistir al festival con un acompañante. Una estrategia que no solo promueve la música, sino que fortalece la conexión directa entre artistas y audiencia.

Con “Sí Señor”, Alemán y Gera MX no solo rinden homenaje a un clásico. También envían un mensaje claro: el hip hop mexicano no es pasado, es presente y futuro.