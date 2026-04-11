Menu
Home/Noticias/Delegación de Estados Unidos inicia negociaciones con Irán en Pakistán para frenar la guerra

Delegación de Estados Unidos inicia negociaciones con Irán en Pakistán para frenar la guerra

Facebook
Twitter
Pinterest
El vicepresidente de EE.UU. JD Vance (c) camina junto al jefe de las Fuerzas de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el Mariscal de Campo Asim Munir (i), y el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Mohammad Ishaq Dar (d), a su llegada al aeropuerto de Islamabad, Pakistán, este sábado 11 de abril de 2026, antes de las conversaciones de paz con Irán en medio de un frágil alto el fuego de dos semanas tras el conflicto que comenzó el 28 de febrero de 2026. EFE/EPA/MINISTERIO DE EXTERIORES DE PAKISTÁN

Estados Unidos e Irán han dado un paso clave en medio de un conflicto que sigue generando tensión global. Ambas delegaciones iniciaron negociaciones directas en Islamabad, con el objetivo de establecer una hoja de ruta que permita poner fin a la guerra.

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Por parte de Irán, el equipo incluye figuras de alto nivel político y de seguridad, lo que refleja la importancia del encuentro.

Pakistán como mediador

Las conversaciones se desarrollan en la capital paquistaní, donde el Gobierno ha asumido un papel de facilitador. Las autoridades locales expresaron su expectativa de que el diálogo sea constructivo y permita avanzar hacia una solución duradera.

El encuentro tiene lugar en una zona altamente protegida, lo que subraya la relevancia y la sensibilidad de las negociaciones.

Exigencias claras de Estados Unidos

Desde Washington, la postura es firme. Estados Unidos busca la reapertura del Estrecho de Ormuz y garantías concretas sobre el programa nuclear iraní.

Además, el Gobierno estadounidense ha advertido que, si no se logra un acuerdo en un plazo de dos semanas, podría reconsiderar acciones militares. Esta presión marca el tono de unas negociaciones que se desarrollan bajo alta tensión.

La posición de Irán

Irán participa con una delegación de alto perfil, lo que indica disposición al diálogo, aunque sin señales claras de concesiones inmediatas.

El país enfrenta un escenario complejo, en el que debe equilibrar la negociación internacional con su posición interna y estratégica.

El Estrecho de Ormuz, punto clave

Uno de los temas centrales es la situación del Estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el transporte de petróleo a nivel mundial.

Su reapertura es considerada esencial no solo para los países involucrados, sino también para la estabilidad de los mercados energéticos internacionales.

Un momento decisivo

Las negociaciones en Islamabad representan una oportunidad importante para reducir la tensión y evitar una escalada mayor del conflicto.

Aunque no hay garantías de éxito, el hecho de que ambas partes estén dialogando abre una posibilidad de avance en un contexto marcado por la incertidumbre.

El resultado de estas conversaciones podría definir el rumbo del conflicto en las próximas semanas.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Astronautas de Artemis II enfrentan un reingreso extremo antes de su regreso a la Tierra
April 10, 9:40 AM
By
Noticias
María Corina Machado exige una transición urgente tras protestas por salarios en Venezuela
April 10, 9:20 AM
By
Noticias
El Vaticano desmiente tensiones con EE.UU. tras polémica por reunión en el Pentágono
April 10, 9:10 AM
By
Noticias
Juez bloquea intento del Pentágono de restringir acceso de periodistas
April 9, 10:00 PM
By
Noticias
Melania Trump niega vínculos con Jeffrey Epstein en una rara aparición pública
April 9, 3:00 PM
By
Noticias
La BBC regula el uso de la inteligencia artificial para proteger la calidad informativa
April 9, 1:14 PM
By
LocalNoticias
Zohran Mamdani cumple 100 días como alcalde con apoyo moderado y foco en vivienda y servicios sociales
April 9, 9:30 AM
By
Noticias
La economía de EE.UU. crece menos de lo esperado y confirma desaceleración al cierre de 2025
April 9, 9:20 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *