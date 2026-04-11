En el noreste de Estados Unidos, el pollo scarpariello no necesita presentación. Aparece en mesas familiares, en restaurantes de barrio y en celebraciones donde la comida llega al centro y se comparte sin ceremonia. Aunque su nombre viene del italiano, la versión más conocida hoy es profundamente italoamericana, nacida de la adaptación y el ingenio.

El pollo scarpariello se define por su contraste. La grasa del pollo dorado, el sabor intenso de la salchicha, el dulzor de los pimientos y ese golpe ácido que corta todo y lo vuelve adictivo. No busca sutileza. Funciona porque cada elemento se hace notar.

Ingredientes:

1 kg de muslos de pollo con hueso y piel

3 salchichas italianas (dulces o picantes)

1 pimiento rojo en tiras

1 pimiento verde en tiras

4 dientes de ajo, picados

1/2 taza de caldo de pollo

1/4 taza de vinagre de vino blanco

1/4 taza de vino blanco seco

1 cucharadita de orégano seco

1/2 cucharadita de hojuelas de chile seco

Sal y pimienta al gusto

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de mantequilla

Perejil fresco picado

Preparación:

Sazona el pollo con sal y pimienta. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto y dóralo sin moverlo demasiado, hasta que la piel esté bien marcada. Dale la vuelta y repite. No busques terminar la cocción aquí. Retira y reserva.

En la misma sartén, cocina las salchichas cortadas en trozos grandes hasta que estén doradas por fuera. Retira junto al pollo.

Reduce ligeramente el fuego y añade el ajo. Apenas unos segundos, lo suficiente para que suelte aroma. Incorpora los pimientos y cocínalos hasta que empiecen a ceder, pero sin perder del todo su textura.

Agrega el vino blanco y raspa el fondo con una cuchara de madera. Ese fondo es sabor puro. Deja que el vino reduzca unos minutos antes de añadir el vinagre y el caldo.

Regresa el pollo y las salchichas a la sartén. Añade el orégano y las hojuelas de chile. Cocina a fuego medio-bajo durante unos 25 a 30 minutos, hasta que el pollo esté completamente hecho y la salsa se haya concentrado.

Termina con la mantequilla para suavizar la acidez y darle cuerpo a la salsa. Ajusta la sal y espolvorea perejil fresco antes de servir.

Consejos útiles:

El equilibrio del plato depende del ácido. Si te preocupa el vinagre, empieza con menos y ajusta al final, pero no lo elimines.

Las salchichas aportan grasa y sabor. Si usas una versión muy magra, el resultado pierde profundidad.

No llenes demasiado la sartén al dorar el pollo. Si se amontona, en lugar de dorarse se va a cocer.

Este plato mejora después de reposar unos minutos. La salsa se asienta y los sabores se integran mejor.

Servido directamente en la sartén o pasado a una fuente amplia, el pollo scarpariello tiene esa cualidad de los platos que no se enfrían solos. Siempre hay alguien sirviendo otra porción, limpiando el fondo con pan, estirando la conversación un poco más. Y al final, eso es lo que lo mantiene vigente.