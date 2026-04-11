Un nuevo genes autismo estudio ha confirmado que los factores genéticos asociados al trastorno son, en gran medida, los mismos en personas de distintos orígenes étnicos.

La investigación, publicada en la revista Nature Medicine, aporta evidencia sólida de que la base biológica del autismo es compartida a nivel global, incluyendo poblaciones latinoamericanas que históricamente han sido poco representadas en este tipo de estudios.

Un avance tras años de limitaciones

Durante la última década, la mayoría de los estudios genéticos sobre el autismo se han centrado en personas de ascendencia europea. Esto generó dudas sobre si los resultados podían aplicarse a otras poblaciones.

Para abordar esa limitación, el nuevo estudio analizó datos de más de 15.000 personas latinoamericanas, incluyendo cerca de 4.700 diagnosticadas con autismo.

Por ello, los investigadores consideran que este trabajo amplía de forma significativa la comprensión del trastorno.

La diversidad latinoamericana, clave en la investigación

La población latinoamericana presenta una mezcla genética única, con raíces indígenas, africanas y europeas. Esta diversidad ofrece una oportunidad importante para estudiar la relación entre genes y enfermedades.

Según los autores, esta combinación permitió confirmar que los patrones genéticos del autismo no dependen del origen étnico.

Identificación de genes relevantes

El equipo analizó más de 18.000 genes en busca de variantes raras con impacto clínico.

Como resultado, identificaron 35 genes asociados de forma significativa con el autismo en la cohorte estudiada. Además, estos genes coinciden en gran medida con los detectados en estudios previos realizados en poblaciones europeas.

Esto refuerza la idea de que el trastorno tiene una base genética común.

Un hallazgo con implicaciones globales

El autor principal del estudio, Joseph Buxbaum, destacó que los resultados muestran que la biología del autismo es universal.

Este hallazgo subraya la importancia de incluir poblaciones diversas en la investigación científica, no solo por equidad, sino también para mejorar la precisión de los diagnósticos y tratamientos.

Qué significa este descubrimiento

El estudio no implica que el autismo tenga una única causa ni que todos los casos sean iguales. Sin embargo, confirma que muchos de los factores genéticos de riesgo son compartidos entre distintas poblaciones.

Esto podría facilitar el desarrollo de herramientas médicas más precisas y aplicables a nivel global.

Además, abre la puerta a futuras investigaciones que integren aún más diversidad genética en el estudio de trastornos neurológicos.