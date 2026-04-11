Durante más de medio siglo, la estrella gamma Cas ha sido un enigma para la astronomía. Visible a simple vista en la constelación de Casiopea, su comportamiento no encajaba con lo que se esperaba de una estrella común. Ahora, el misterio de gamma Cas finalmente tiene una explicación, gracias a observaciones recientes con el telescopio japonés XRISM.

El misterio de gamma Cas comenzó cuando los científicos detectaron emisiones de rayos X mucho más intensas de lo normal. Estas eran hasta cuarenta veces más brillantes que las de otras estrellas similares, con temperaturas que superaban los 100 millones de grados. Durante décadas, nadie lograba explicar de dónde provenía esa energía.

Una estrella que no estaba sola

La clave del misterio de gamma Cas resultó ser que la estrella no está sola. Un equipo internacional descubrió que forma parte de un sistema binario, acompañado por una enana blanca, un objeto extremadamente denso y difícil de detectar.

Esta compañera invisible orbita la estrella principal y, en el proceso, atrae material de ella. Ese material cae con gran violencia sobre la enana blanca, liberando enormes cantidades de energía en forma de rayos X. Es decir, las emisiones que confundieron a los científicos durante décadas no provenían de la estrella visible, sino de su compañera oculta.

Las observaciones fueron posibles gracias a un espectrómetro de alta precisión que permitió analizar con detalle la composición y el origen de la radiación.

Décadas de teorías y un giro inesperado

Desde los años 70, los científicos habían propuesto distintas explicaciones para el misterio de gamma Cas. Algunas teorías sugerían que la propia estrella generaba los rayos X mediante procesos magnéticos intensos. Otras apuntaban a la posible presencia de una estrella de neutrones o una compañera estelar diferente.

Sin embargo, ninguna de estas hipótesis había sido confirmada. Fue necesario seguir el sistema durante meses, cubriendo todo su ciclo orbital de 203 días, para obtener datos concluyentes.

Además, gamma Cas pertenece a una clase especial conocida como estrellas Be, que giran a gran velocidad y expulsan material formando un disco a su alrededor. Este detalle complicaba aún más la interpretación de las señales.

Un descubrimiento que cambia el panorama

Resolver el misterio de gamma Cas no solo aclara el comportamiento de esta estrella, sino que también redefine lo que se sabe sobre los sistemas binarios masivos. Hasta ahora, se pensaba que este tipo de interacción era más común en estrellas pequeñas, no en gigantes azul-blancas como esta.

El hallazgo abre nuevas líneas de investigación sobre cómo evolucionan estas parejas estelares y cómo terminan sus ciclos de vida. Incluso tiene implicaciones para el estudio de las ondas gravitacionales, ya que estos sistemas pueden ser una de sus fuentes en etapas finales.

Después de décadas de teorías, el caso de gamma Cas demuestra algo que la astronomía confirma una y otra vez: el universo siempre tiene una forma elegante de complicar lo que parecía simple.