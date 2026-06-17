Shrek volvió a sacudir la nostalgia de los fans con el estreno de su primer tráiler en español. El avance de Shrek 5, publicado por Universal Pictures México, confirmó el regreso de Eugenio Derbez como la voz de Burro, uno de los personajes más queridos de la saga animada de DreamWorks.

El actor mexicano también confirmó su participación en redes sociales, una noticia esperada por el público latinoamericano. Su interpretación de Burro ha sido clave para el éxito regional de la franquicia, no solo por la voz, sino por el humor adaptado al español latino.

El tráiler también reveló el regreso de Dulce Guerrero como Fiona. La actriz vuelve al Reino de Muy Muy Lejano para acompañar una nueva aventura que llegará a los cines en 2027.

La ausencia de Alfonso Obregón genera polémica

Aunque el regreso de Derbez fue celebrado, el avance abrió otra conversación inmediata. La voz de Shrek en español latino no parece ser la de Alfonso Obregón, actor que interpretó al ogro desde el estreno de la primera película en 2001.

La identidad del nuevo actor de doblaje aún no ha sido confirmada. Sin embargo, los fans notaron rápidamente la diferencia en el tráiler y comenzaron a comentar el cambio en redes sociales.

Obregón ya había puesto en duda su participación en el proyecto. En enero de 2026 publicó un video en el que afirmó que no volvería si la productora no le otorgaba una compensación económica justa y reconocimiento como director de doblaje.

“Si la empresa que se va a hacer cargo de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a hablar de que me den mi crédito cuando empieza la película (…) y arreglarnos en cuanto a la lana, no la voy a hacer”, dijo entonces en Instagram.

Un doblaje marcado por la nostalgia

El doblaje latino de Shrek tiene un lugar especial entre los seguidores de la saga. Parte de su popularidad se debe a las adaptaciones culturales, los modismos y las expresiones que hicieron que los personajes sonaran cercanos para el público hispano.

Por eso, cualquier cambio en las voces principales provoca una reacción fuerte. En el caso de Burro, el regreso de Derbez tranquiliza a muchos fans. En el caso de Shrek, la incertidumbre sigue abierta.

Obregón es una figura reconocida dentro del doblaje en México. Además de Shrek, ha dado voz a personajes como Bugs Bunny y Kakashi Hatake en Naruto.

No obstante, su trayectoria también quedó marcada por acusaciones de abuso sexual presentadas por algunas alumnas. Esos señalamientos derivaron en su detención por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en 2024. Hasta ahora, no se ha confirmado si esa situación influyó en la decisión de DreamWorks o Universal sobre el doblaje de Shrek 5.

La saga prepara su regreso a los cines

La nueva película de DreamWorks tiene previsto su estreno para 2027. En la versión original en inglés, la franquicia reunirá nuevamente a Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona.

El primer tráiler muestra una nueva aventura familiar, aunque los detalles de la trama aún son limitados. Lo claro es que DreamWorks busca recuperar el espíritu irreverente que convirtió a Shrek en una de las sagas animadas más influyentes de las últimas décadas.

Para el público latino, la conversación será doble. Por un lado, está la emoción de volver a escuchar a Eugenio Derbez como Burro. Por otro, queda la pregunta sobre quién será finalmente la nueva voz de Shrek.

El regreso ya empezó con ruido, nostalgia y debate. Muy al estilo de una franquicia que nunca fue precisamente discreta.