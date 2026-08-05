Natalia Lafourcade necesitó 42 años para aceptar sus distintas facetas y perder el miedo a transformarse. Ese proceso personal marcó los casi dos años de la gira de ‘Cancionera’, una etapa que coincidió con su llegada a la maternidad.

La cantautora mexicana habló con EFE sobre los cambios físicos y emocionales que experimentó durante el embarazo. También recordó los momentos difíciles que atravesó mientras recorría escenarios de diferentes países.

“Una muere y renace como madre”, expresó la artista al describir el parto y el inicio de esta nueva etapa. Lafourcade dio a luz sin anestesia ni epidural.

Una transformación que continúa

La intérprete explicó que su cuerpo todavía se encuentra en proceso de recuperación. Por tanto, regresar a los escenarios no significa que haya dejado atrás los efectos del embarazo y el parto.

Lafourcade reconoció que durante la gira enfrentó cambios en la piel, las hormonas y el cerebro. Además, admitió que su relación con la ropa y su propio cuerpo continúa ajustándose.

La artista no descarta que estas experiencias se conviertan en canciones. Sin embargo, prefiere permitir que las ideas se desarrollen sin apresurar su proceso creativo.

La maternidad, según relató, le mostró una manera diferente de entender la transformación. También le permitió reconocer que su identidad artística no está limitada a una sola versión de sí misma.

La despedida de ‘Cancionera’

El álbum ‘Cancionera’, publicado en 2025, permitió a Lafourcade reencontrarse con sus orígenes y con un antiguo personaje creativo. La gira llevó sus canciones a más de 200.000 personas.

La cantante considera que el proyecto reveló sus “múltiples facetas” y las distintas posibilidades que tiene como artista. También le enseñó a aceptar el cambio como parte esencial de su carrera.

Esta etapa concluirá con dos conciertos programados para el 11 y 12 de octubre. Las presentaciones tendrán lugar en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Después de esas fechas, Lafourcade comenzará a trabajar en nuevas creaciones. Su intención es continuar avanzando “despacio y con calma”, lejos de la presión por seguir las tendencias de la industria.

Crear sin perseguir la inmediatez

La artista asegura que su proceso creativo se alimenta de los momentos sencillos, la espiritualidad y la relación entre la vida y la muerte.

Durante esta etapa se ha preguntado qué permanece al final del camino y qué aspectos de la vida realmente trascienden. Estas reflexiones también han influido en su manera de componer.

Lafourcade reconoce en artistas como Víctor Jara, Mercedes Sosa y Violeta Parra una visión colectiva de la música. Para ella, sus obras reflejan una profunda conciencia sobre la comunidad y el momento histórico que vivieron.

Antes de despedir ‘Cancionera’ en México, la cantante continuará su recorrido internacional. Entre septiembre y principios de octubre llevará los 14 temas del álbum a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Puerto Rico.