Menu
CRC-Cannabis-SMART---main-explanation-creative_1500x250_Spanish
CAPITULO 1 - EL SECRETO DE LA MANSION (0 SIPNOSIS).pdf (1500 x 250 px)
Home/Noticias/Trump reivindica su política económica en Pensilvania mientras enfrenta un desplome en popularidad

Trump reivindica su política económica en Pensilvania mientras enfrenta un desplome en popularidad

Facebook
Twitter
Pinterest
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ Octavio Guzmán

La economía de Pensilvania fue el mensaje central del mitin celebrado este martes por el presidente de Estados Unidos, quien defendió sus medidas económicas y aseguró que los precios han caído a niveles históricos. El encuentro tuvo lugar en Mount Pocono, una localidad rural del estado donde el republicano ganó por un margen mínimo en las elecciones de 2024 y donde ahora busca reactivar el respaldo de sus bases de cara a los comicios intermedios de 2026.

Ante cientos de seguidores reunidos en un casino del distrito de Monroe, Trump afirmó que su administración logró bajar la inflación y estabilizar los costos de bienes esenciales. Presentó su gestión como la de precios más bajos y sueldos más altos, y destacó la reciente aprobación de un paquete de apoyo por 12.000 millones de dólares dirigido a agricultores afectados, en parte, por sus propias políticas arancelarias. Trump economía Pensilvania fue repetido varias veces como argumento para demostrar que el país, según él, atraviesa un momento económico sin precedentes.

El presidente también se comparó con los asistentes, describiéndolos como patriotas y trabajadores incansables, y aseguró que su gobierno busca salvar millones de vidas. El mitin coincidió con un comunicado de la Casa Blanca en el que se defendía que Estados Unidos tiene hoy la mejor economía de su historia y que la inflación cayó al 2,7 por ciento, frente al 5 por ciento que, según Trump, heredó de Joe Biden. Sin embargo, algunas afirmaciones del mandatario contrastaron con los datos oficiales, como el precio del galón de gasolina, que situó en 1,90 dólares cuando la cifra más reciente reportada fue de 2,50.

Esta ofensiva retórica ocurre en un contexto complicado para el presidente. Su aprobación cayó a un histórico 38 por ciento, según una encuesta de Reuters Ipsos, tras una serie de derrotas republicanas en elecciones locales, como la alcaldía de Nueva York y las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey. La caída en su popularidad coincide también con el cierre de Gobierno más largo de la historia y la publicación de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein, en los que se sugiere que Trump tenía conocimiento de los crímenes del pederasta.

Aun así, el mandatario insiste en que los republicanos deben unirse para mantener el control del Congreso en 2026. Trump economía Pensilvania pretende convertirse en uno de los pilares de su mensaje electoral, incluso en medio de un escenario político que se vuelve cada vez más desafiante para su administración.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Guyana amplía su cooperación militar con Estados Unidos en medio de la creciente tensión regional
December 10, 9:00 AM
By
Noticias
Elon Musk admite logros limitados al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental y descarta volver al Gobierno de Trump
December 10, 8:30 AM
By
Noticias
María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, dedica el galardón al pueblo venezolano y denuncia décadas de represión
December 10, 8:15 AM
By
LocalNoticias
Incendio en Manhattan deja un edificio del Upper West Side gravemente afectado
December 9, 9:00 AM
By
Noticias
La ciudad de Nueva York debate una ley que permitiría a inmigrantes demandar al gobierno por detenciones ilegales
December 9, 8:30 AM
By
Noticias
Trump critica a la Unión Europea y presiona a Zelenski en medio de la guerra en Ucrania
December 9, 8:00 AM
By
Noticias
El Centro Nobel de la Paz inaugura una exposición sobre María Corina Machado y el éxodo venezolano
December 9, 8:00 AM
By
Noticias
Policía Washington renuncia de Pamela Smith abre un nuevo capítulo en la seguridad de la capital
December 8, 10:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *