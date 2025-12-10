La NFL en Múnich 2026 será una de las grandes apuestas internacionales de la liga estadounidense, que confirmó este martes su regreso al Allianz Arena para dos nuevas jornadas de temporada regular en 2026 y 2028. El estadio del Bayern Múnich volverá a transformarse para acoger el espectáculo del fútbol americano, tal como ocurrió en 2022 y 2024, consolidando a la ciudad como uno de los mercados más sólidos de la NFL fuera de Estados Unidos.

La liga explicó en un comunicado que Múnich complementará la expansión ya anunciada en Berlín, donde se jugarán partidos oficiales en 2027 y 2029. Con este movimiento, Alemania se convierte en el primer país europeo en tener un calendario internacional garantizado por cuatro años consecutivos. NFL en Múnich 2026 refleja además el crecimiento de la base de aficionados en el país, que ya supera los veinte millones según cifras oficiales.

Desde 2022, Alemania ha recibido cinco partidos de temporada regular, entre ellos el histórico encuentro en Múnich entre los Tampa Bay Buccaneers y los Seattle Seahawks, los duelos en Fráncfort en 2023, y las citas más recientes en 2024 y 2025. Para Alexander Steinforth, director general de NFL DACH, este regreso demuestra el compromiso a largo plazo de la liga con un mercado donde el interés por el fútbol americano sigue en ascenso.

Además de los eventos en Alemania, la NFL confirmó otros encuentros internacionales ya programados para 2026: dos partidos en Londres, uno en Melbourne y otro en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro, una sede que marca la entrada de Sudamérica en la rotación global. NFL en Múnich 2026 se perfila así como parte de una estrategia que busca convertir la temporada regular en un producto verdaderamente internacional.

Con el calendario aún incompleto, la liga adelantó que se anunciarán más sedes en los próximos meses, reforzando un proyecto que año tras año amplía su audiencia y su presencia global. Para Alemania, el retorno de la NFL representa una oportunidad de mantener el impulso generado por el entusiasmo local y el éxito organizativo de las ediciones previas.