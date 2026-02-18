La vacuna contra la gripe de Moderna volverá a estar bajo evaluación de las autoridades sanitarias de Estados Unidos. La empresa de biotecnología anunció que el Gobierno aceptó revisar su candidata estacional mRNA-1010, luego de una reunión en la que se acordó enmendar la solicitud tras un rechazo inicial.

La decisión llega en medio de una temporada de influenza intensa. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la actual campaña, que se extiende hasta abril, ha provocado al menos 11.000 muertes asociadas a la gripe, además de millones de contagios en todo el país.

Moderna explicó que busca la aprobación completa de su vacuna contra la gripe de Moderna para adultos de entre 50 y 64 años, así como una aprobación acelerada para personas mayores de 65. En este último grupo se contempla un estudio adicional posterior a la comercialización.

Si la Administración de Alimentos y Medicamentos aprueba el producto, la vacuna podría estar disponible para adultos de 50 años o más durante la temporada 2026-2027.

Nueva revisión de la FDA

Tras presentar la documentación enmendada, la FDA aceptó la solicitud de licencia biológica para su revisión y fijó el 5 de agosto como fecha clave para emitir una decisión.

El director ejecutivo de la compañía, Stéphane Bancel, calificó la reunión con la agencia como constructiva y expresó su expectativa de que, si se obtiene el visto bueno, los adultos mayores en Estados Unidos puedan acceder a una nueva alternativa de protección frente a la gripe.

Además de Estados Unidos, la vacuna contra la gripe de Moderna también se encuentra en proceso de evaluación en Europa, Canadá y Australia. La empresa prevé realizar nuevas presentaciones regulatorias a lo largo de 2026.

Temporada intensa y tecnología ARNm

De acuerdo con los CDC, la temporada 2025-2026 registra al menos 20 millones de casos estimados, unas 270.000 hospitalizaciones y alrededor de 11.000 fallecimientos. Tras varias semanas de descenso, los contagios han vuelto a aumentar, con una mayor circulación del virus tipo B junto al tipo A.

La vacuna mRNA-1010 utiliza tecnología de ARN mensajero, similar a la empleada en varias vacunas contra la covid-19. Este método introduce una molécula genética temporal que instruye a las células para producir una proteína específica del virus, lo que permite generar respuesta inmunológica sin exponer al organismo al patógeno completo.

Según la compañía, el ARN mensajero no altera el ADN y se degrada de forma natural tras cumplir su función.